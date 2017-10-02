مميش يشهد عقد بناء كراكتين مع شركة هولندية.. غدًا

نادية صابر



يوقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس غدا الثلاثاء، عقدا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، لتنضمان الي اسطول الكراكات بهئية قناة السويس.



وقالت بيانات لهيئة قناة السويس: يضم أسطول الكراكات بهيئة القناة تسع كراكات تشمل (5 كراكات ماصة طاردة ذات حفار و3 أخرى ماصة حاملة تسير ذاتيا وكراكة واحدة ماصة ذات حفار قودايس.



وهى: "مشهور والصديق وطارق بن زياد ومحمود يونس والعاشر من رمضان وصلاح الدين وعبور السويس ومكة واخيرا الكراكة بركات.



وتختص أعمال تلك الكراكات بتكريك المجري الملاحي لقناة السويس من تعميق وتوسيع وصيانة، بهدف الحفاظ على الابعاد التصميمية للقناة لتستوعب عبور كل أنواع السفن بأمان.



وقامت إدارة الكراكات بتنفيذ العديد من المشروعات الخارجية بالموانئ المصرية وبعض الدول العربية.





