روابط السيارات تجتمع مع حماية المستهلك.. بعد غداً

أسامة أبو المجد



أحمد عوض:



قال أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إنه سيتم عقد اجتماع اﻷربعاء المقبل، بين ممثلي غرفة وكلاء وموزعى ومستورى السيارات، ورابطة مصنعي السيارات، و رابطة التجار، مع جهاز حماية المستهلك.



وأوضح لـ"المال"، أن الاجتماع المرتقب سيناقش آليات الخروج من أزمات الجهاز مع شركات السيارات سواءً مستوردة أو مصانع ، وذلك من خلال طرح وجهات النظر المختلفة للوصول إلى ألية لحل شكاوى المستهلكين، قبل اتخاذ الجهاز قرارات بإرسالها للنيابة العامة، فضلا عن مناقشة القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك ، مضيفًا أنه سيتم بحث أزمة وجود قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة بالسوق، وآلية القضاء عليها.



وأضاف أن "رابطة التجار" تستهدف العمل على تعديل منظومة شركات السيارات، ومراكز خدمات ما بعد البيع، من خلال وضع آلية تحد من التلاعب فى استيراد القطع والمكونات المقلدة، لضمان سلامة المستهلكين.



في سياق آخر، أشار إلى أن الرابطة تعتزم تنظيم مؤتمرا صحفيا خلال شهر على الأكثر، للإعلان عن خطتها المستقبلية، و إبرازاﻷعمال التي تم تنفيذها خلال عام منذ تأسيسها، منوها أنه تم فض 45 نزاعا بين تجار السيارات دون الامتثال أمام الجهات القضائية.



وقد شكلت رابطة تجار السيارات، لجنة قانونية برئاسة المستشار عبد الحميد عثمان، بهدف تقديم جميع الاستشارات القانونية لأعضائها، علي أن يتم عقدها مرتين في اﻷسبوع.

