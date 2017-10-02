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سيـــاســة
إسماعيل يطالب النواب بسرعة إنجاز الإدارة المحلية والتأمين الصحي
الإثنين 02 أكتوبر 2017 02:54 م
شريف إسماعيل 9
أخر الأخبار
شريف إسماعيل 9
ياسمين فواز:
طالب شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب بسرعة إنجاز قانون التأمين الصحي، والإدارة المحلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات النقابية، مؤكدا أن التشريعات التي أنجزها البرلمان في دوري الانعقاد الماضيين، كان لها دور كبير في الحفاظ على مقدرات الشعب ومصالحه، ومن بينها قوانين الاستثمار، والخدمة المدنية وتقنين وضع اليد.
وأكد إسماعيل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة حرجة ومهمة لذا تتطلب مواصلة العمل والجهد، قائلا: مصر لديها كل مقومات النهضة الشاملة، وتعمل على تحقيق قفزة تلحقنا بمصاف الدول المتقدمة.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليا الزيادة السكانية، التي تلتهم كل مقومات التنمية وتعوق المضي قدما نحو تحقيق النمو، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تضافر بين كافة قوى الشعب للقضاء على هذه الأزمة.
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