عبد العال: النواب أقر العديد من التشريعات التي حققت آمال الشعب

علي عبد العال البرلمان

ياسمين فواز:



أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن النواب أقروا العديد من التشريعات التي حققت آمال الشعب في المجلس جديد، مطالبا إياهم ببذل مجهود مضاعف فى التعاون الجيد مع حكومة المهندس شريف إسماعيل.



وقال عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث المنعقدة الآن بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء:"إنه لاشك أن نواب البرلمان من أغلبية وأقلية بجميع التوجهات، وتفاعلهم مع هموم الشعب المصرى وتطلعاته وآماله، جديرون بالتصدى لقضاياه من خلال الدراسة الواعية لمشروعات القوانين والقيام بدورهم حتى تأتى تلك القوانين معبرة عن آمال الشعب بما يحقق تنمية الوطن ويضاعف من قدراته على مواجهة التحديات.



وشدد عبد العال على أن الآداء البرلمانى بدورى الإنعقاد الأول والثانى، كان أداء مخلص بعيد عن الهوى، يحرص على الصالح العالم ورعاية المصلحة العامة ، مشيرا إلى أن العديد من النواب شاركوا فى عدد غير مسبوق فى تاريخ الحياة البرلمانية من التشريعات فى إطار وطنى ديمقراطى واستخدموا وسائل الرقابة بحكمه وعقل.