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سيــارات
SMG تقدم باناميرا توربو الجديدة يناير المقبل
الإثنين 02 أكتوبر 2017 02:45 م
بانيميرا تربو
أخر الأخبار
بانيميرا تربو 2
شريف عيسى:
أعلنت الهندسية للسيارات SMG، وكلاء بورش وسكانيا فى مصر، عن فتح باب الحجز على طراز باناميرا توربو S E-Hybrid Sport Turismo، على يتم طرحها رسمياً فى السوق المحلى خلال يناير من العام المقبل.
وتتوافر السيارة الجديدة بمحركين، الأول ثمانى الإسطوانات سعة 4 لتر مع شاحن تربو، والثانى محرك كهربائى، ويولد كلا المحركين قوة تبلغ 680 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن – متر، يتيح التجهزيات القياسية لمحرك السيارة التسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة فى غضون 3.4 ثانية، وصول للسرعة القصوى للسيارة والتى تبلغ 310 كم / الساعة، وتستطيع أقوى نسخة من "سبورت توريزمو" اجتياز مسافة تصل إلى 49 كلم على الطاقة الكهربائية بسرعة قصوى تصل إلى 140 كم / الساعة.
وتتسم علبة تروس Porsche Doppel kupplung (PDK) سريعة التعشيق من ثماني سرعات بإنسيابية نقل القوة إلى نظام دفع رباعي، ويتيح مفهوم دفع الأداء الكهربائي E-Performance للسيارة، التسارع من صفر إلى 100 كم/ الساعة في غضون 3.4 ثوانٍ، ومن 100 إلى 200 كم/ الساعة في غضون 8.5 ثوانى بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 3 لتر لكل 100 كم.
وتجدر الإشارة إلى أن بطارية أيونات الليثيوم المستخدمة فى باناميرا توربو باناميرا توربو S E-Hybrid Sport Turismo تستطيع تخزين 14.1 كيلوواط / ساعة من الطاقة، ويمكن شحنها في غضون وقت يتراوح بين 2.4 و6 ساعات، وفقاً للشاحن ووصلة التيار الكهربائي.
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