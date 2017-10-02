SMG تقدم باناميرا توربو الجديدة يناير المقبل

بانيميرا تربو 2



شريف عيسى:



أعلنت الهندسية للسيارات SMG، وكلاء بورش وسكانيا فى مصر، عن فتح باب الحجز على طراز باناميرا توربو S E-Hybrid Sport Turismo، على يتم طرحها رسمياً فى السوق المحلى خلال يناير من العام المقبل.



وتتوافر السيارة الجديدة بمحركين، الأول ثمانى الإسطوانات سعة 4 لتر مع شاحن تربو، والثانى محرك كهربائى، ويولد كلا المحركين قوة تبلغ 680 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن – متر، يتيح التجهزيات القياسية لمحرك السيارة التسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة فى غضون 3.4 ثانية، وصول للسرعة القصوى للسيارة والتى تبلغ 310 كم / الساعة، وتستطيع أقوى نسخة من "سبورت توريزمو" اجتياز مسافة تصل إلى 49 كلم على الطاقة الكهربائية بسرعة قصوى تصل إلى 140 كم / الساعة.



وتتسم علبة تروس Porsche Doppel kupplung (PDK) سريعة التعشيق من ثماني سرعات بإنسيابية نقل القوة إلى نظام دفع رباعي، ويتيح مفهوم دفع الأداء الكهربائي E-Performance للسيارة، التسارع من صفر إلى 100 كم/ الساعة في غضون 3.4 ثوانٍ، ومن 100 إلى 200 كم/ الساعة في غضون 8.5 ثوانى بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 3 لتر لكل 100 كم.



وتجدر الإشارة إلى أن بطارية أيونات الليثيوم المستخدمة فى باناميرا توربو باناميرا توربو S E-Hybrid Sport Turismo تستطيع تخزين 14.1 كيلوواط / ساعة من الطاقة، ويمكن شحنها في غضون وقت يتراوح بين 2.4 و6 ساعات، وفقاً للشاحن ووصلة التيار الكهربائي.

