استثمارات الأجانب بلغت 18 مليار دولار حتى سبتمبر

خالد بدر الدين:





كشفت وثيقة حكومية أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتي سبتمبر الماضى بفضل رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس خلال 10 شهور حتى يوليو مما ساعد على جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين.





وذكرت وكالة رويترز إن أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أكد الشهر الماضي إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف سبتمبر الماضى.





وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية لدرجة أن وزير المالية عمرو الجارحي توقع في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية العام الجارى.





وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من ”موازنة المواطن“ أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية ”تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016.





واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.