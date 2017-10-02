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تأميـــن
4 محاور على مائدة الملتقى الإقليمى للتأمين الطبى
الإثنين 02 أكتوبر 2017 02:38 م
حسام ثابت
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حسام ثابت
الشاذلى جمعة :
يناقش الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى و الرعاية الصحية المقرر عقده يومي 17 و 18 يناير المقبل 4 محاور رئيسية.
ويعقد الملتقلي تحت عنوان "آفاق تعاون قطاع التأمين و الرعاية الصحية مع مختلف مؤسسات الدولة" ، وينظمه كلا من الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية و الاتحاد العربى للتأمين بجانب الاتحاد المصرى للتأمين .
قال حسام ثابت عضو اللجنة التنظيمية للملتقى و العضو المنتدب لشركة "كورميد للرعاية الصحية" ان اولي المحاور الاربعة تتناول التوجهات الحديث لدور التأمين الطبى الخاص بتقديم خدمة تأمين صحى شامل للمواطنين ، فيما يتطرق المحور الثاني الي تعاون شركات التأمين و الرعاية الصحية مع المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية أفضل .
ويتضمن المحور الثالث أهمية تعاون شركات التأمين الطبى و الرعاية الصحية مع الجهات المعنية ، والرابع يتناول تجربة سوق التأمين اللبانى نحو تأمين طبى أفضل لافتا إلى أنه سوف يتم مناقشة التشريعات فى سوق التأمين الإماراتى و التى نظمت سوق التأمين الطبى و الرعاية الصحية و ساهمت فى تطوره .
و توقع ثابت حضور 400 مشارك في الملتقي من الأسواق العربية و السوق المحلى.
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