الزراعة تخصص مركزًا لتلقى شكاوى المزارعين بالبحيرة

وزارة الزراعة

الصاوى أحمد



أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، مركزا لتلقي شكاوى المزارعين بوحدة تطوير الري الحقلي والمركز الإرشادي بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وذلك بعرض توثيق تلك المشاكل وتوثيقها ومتابعة الحلول وتنفيذها في حينها.



وقال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، خلال افتتاحه المركز نيابة عن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك النموذج والذي يطبق لأول مرة بوزارة الزراعة، يعد أحد ضمانات الاستدامة لنظم الري الحقلي المطورة، وهو من المقرر أن يتم تنفيذه في عدد كبير من المحافظات تدريجيا.



كما افتتح عبد التواب مركزا لصيانة معدات الري الحقلي، ملحق به قسم لتدريب العاملين على أعمال الصيانة ورفع كفاءتهم، لإنجاز الأعمال المطلوبة للمشروع.









