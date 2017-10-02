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اقتصاد وأسواق
حديد المصريين توقع عقد تمليك مصنع بورسعيد للصلب
الإثنين 02 أكتوبر 2017 02:20 م
حديد المصريين توقع عقد تمليك مصنع بورسعيد للصلب
أخر الأخبار
حديد المصريين توقع عقد تمليك مصنع بورسعيد للصلب
أبو هشيمه يدرس إنشاء خط إنتاج بتكلفة ٨٠ مليون دولار وبطاقة ٥٠٠ الف طن
أمانى العزازى
وقعت شركة بورسعيد الوطنية للحديد والصلب عقد تمليك المصنع التابع لها مع محافظ بورسعيد.
وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس ادارة الشركة، إنها بصدد دراسة إنشاء خط انتاج جديد بتكلفة استثمارية ٨٠ مليون دولار وبطاقه انتاجيه ٥٠٠ الف طن.
ولفت أبو هشيمة إلى أن المصنع يقع على مساحة ٤٠ الف متر مربع وتبلغ طاقته الانتاجيه الحالية ٣٥٠ الف طن سنويا
وان مصنعه الذى قام بانشائه بالعين السخنه كان مقررا ان ينشأ ببورسعيد الا أن طبيعة التربة الطينية للمنطقه الصناعيه تحتاج لتكلفه مرتفعه لتأهيلها للصناعات الثقيله وهو ما دفعنا لاقامته بالسخنه.
واشار إلى أن مصنع بورسعيد الوطنية سيشهد تطورا نوعيا فى حجم وجودة الانتاج بعد أن اثبتت الدوله جديتها فى التعامل مع المستثمرين وتمليك ارض المشروعات الناجحه والمنتجة.
جاءت تصريحات ابو هشيمه خلال توقيع عقد تمليك مصنع الحديد والصلب مع محافظة بورسعيد اليوم الاثنين.
وفى سياق متصل اكد ابو هشيمه حرصه على المشاركه المجتمعيه معلنا فتح ابواب المصنع لتدريب طلاب التعليم الفنى، كما اكد حرصه على توظيف ابناء بورسعيد، لافتا الى الاهميه الاستراتيجيه لصناعة الحديد والصلب فى تنميه الاقتصاد المصرى.
فيما اشار ابو هشيمة الى ضرورة تسويق المنطقه الصناعيه شرق بورسعيد والاعلان عما تقوم به القوات المسلحة من جهد فى تأهيل التربه بالمنطقه وجاهزيتها لاقامة واستقبال الصناعات الثقيله.
وقال انه لاول مرة يعلم بتأهيل ١٦ مليون متر مربع من اراضى المنطقه الصناعيه بشرق بورسعيد وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات.
من ناحيه اخرى اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن تمليك ارض مصنع الحديد والصلب يعتبر ثانى عقد يتم توقيعه لأصحاب المشروعات الجاده والمنتجه ويدلل على حرص الدوله على تحفيز المستثمرين، كما انه دليل على استقرار الاوضاع الاقتصاديه فى مصر، لافتا ان بورسعيد تشهد نهضه صناعيه متميزه.
وقال المحافظ إنه حان وقت تمليك المشروعات الجادة لاصحابها وان الكيانات الاقتصاديه العملاقه تستقبلها الدوله بجديه فى تعاملها مع المستثمر.
يذكر ان شركة بورسعيد الوطنيه للحديد والصلب تقع على مساحة ٤٠ الف متر مربع وتخضع لولاية محافظة بورسعيد وتم انشاء المصنع عام ٢٠٠٢.
الحديد
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