الإسكان والأهرام يكرمان شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري

المال ـ خاص:

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري على هامش المشاركة في مؤتمر الأهرام العقاري الأول للاستثمار العقاري، تأكيداً على جهود شركة أرضك الرامية إلى تطور القطاع العقاري ليتمكن من القيام بدوره الحيوي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري، من خلال الحرص علي المشاركة في كافة الفعاليات التي تناقش أهم القضايا والتحديات الخاصة بالقطاع بهدفالخروج بأفضل الحلول والتوصيات التي تساهم في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع.

وفي هذا الإطار بادرت شركة أرضك إلى المشاركة بمؤتمر الأهرام العقاري الأول بحضور نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمهتمينبالقطاع العقاري انطلاقا من الإيمان بدور المؤتمرات العقارية في توضيح الملامح البارزة للقطاع العقاري وتسليط الضوء على الدور الهام الذي يؤديهفي دعم مسيرة التقدم الاقتصادي المحلي واستقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف أرجاء العالم.

وقام الدكتور المهندس أشرف دويدار - العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري – بالمشاركة في الكلمة الافتتاحية والحلقة النقاشيةالأولى بالمؤتمر حيث لفت دويدار خلال الكلمة الأفتتاحية: "إن هذا المؤتمر في دورته الأولى يعد منصة حيوية خاصةً وانه جاء بحضور ممثلين منالقطاع الحكومى والقطاع الخاص وهو ما يساعد بدوره للخروج بآليات من شأنها تطوير القطاع والحد من التحديات التي يواجهها وتحويلها إلى فرصيمكن الاستفادة منها بشكل فعال".





وتابع: أن الحكومة والقطاع الخاص ومنهم شركة أرضك يعملوا جاهدين لتحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارىوالمشروعات السكنية لذلك يتوجب الالتفات إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في صعيد مصر خاصةً أن العديد المبادرات قد أطلقت مؤخراً ولكن لمتثمر بالنتائج المرجوة، مضيفاً إن محافظات الصعيد تعد كنزاً عقارياً وتحتاج تكاتف ومساهمة جميع القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة لدعمهالتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة.





وأكد أن أرضك تضع الصعيد على رأس أولوياتها إيماناً منها بالدور المجتمعي لتنمية الصعيد، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية ومشروعات سكنية متكاملة، مما دفع الشركة للقيام بالعديد من الأبحاث والدراسات للتعرف على متطلبات هذه المنطقة والتي أسفرت عن نتائج رائعة من حيث القدرة المادية والرغبة الشرائية في مجتمعات تماثل الموجودة بالقاهرة. حيث أن قاطني محافظات الصعيد يفضلوا الطراز المصري القديم الذي يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية القديمة والتي تمتاز بالأمان والراحة والهدوء والاستقرار.





وأشار دويدار إلى أن الفرص الاستثمارية في الصعيد خاصةً بالقطاع العقاري تتمتع بأفضلية أعلى من القاهرة بكثير، لأن القاهرة قد تشبعت بالمجتمعات العمرانية ويوجد بها الكثير من المشروعات، كما أنها تخاطب شريحة واحدة يتنافس عليها المطورون العقاريون. وأوضح أن توافر الفرص في الصعيد تبدأ بوجود أراضي كثيرة بأسعار مناسبة وإمكانيات كبيرة خاصةً بالشرائح المتنوعة.





وقال إن تنمية المجتمعات يعد استثمار ناجح يؤتي ثماره بمكاسب متعددة ليس فقط على المستوى الربحي للمستثمر، وإنما على المستوي الثقافي، فوجود فرص لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة يخلق وعي ثقافي للمستهلكين خاصة فيما يتعلق بضرورة الصيانة الدورية وكيفية استخدام البيئة المحيطة بعناية وحرص، وهو ما نتمنى تحقيقه في جميع محافظات مصر.





وأضاف إن القطاع الحكومي له دوره البناء في الإسكان الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الصعيد، لذلك يأتي دور القطاع الخاص للإقامة الإسكان الفاخر بذلك يتحقق التكامل العمراني لكافة الشرائح المجتمعية.

وألمح دويدار خلال الحلقة النقاشية والتي كانت حول تحديات وفرص القطاع العقاري في مصر، إن القطاع العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصادويقوم بدوره المحوري في دفع عجلة النمو حيث يرتبط بالكثير من الصناعات بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفر الآف من فرص العمل حيث يعمل بهحوالي أكثر من 8 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مصر.





وقال دويدار أن القطاع العقاري قد شهد العديد من التغيرات والتحديات بالفترة الأخيرة وذلك يرجع لارتفاع أسعار بيع الأراضي وتحرير سعر الصرفالذي أدى إلى ارتفاع اسعار مواد البناء والتكلفة الإنشائية للمشروعات، لذلك بحثت الشركة عن حلول مبتكرة تساهم في تقليل نسبة الزيادة سواء فيطرق السداد أو استغلال المساحات أو البحث عن بدائل فيما يتعلق بمواد البناء بحيث تكون عالية الجودة وتنافسية في السعر.





وأشار إلى أنه كلما استقر سعر الجنيه مقابل الدولار وتم وضع منظومة تحكم أسعار بيع الأراضي كلما كانت الرؤية أكثر وضوحاً وثباتاً في كافةالقطاعات الاقتصادية، وبما يمكن الشركات من القدرة على حساب تكلفة تنفيذ مشروعاتها وتسعير وحداتها.

وأضاف أن من العوامل الرئيسية التي سوف تعمل على ازدهار وتنمية القطاع العقاري هي الالتفات إلى فكرة "تصدير العقار" والتي تتخذها أرضك منضمن الركائز الرئيسية في استراتيجيتها الحالية لما يتضمنه من فرص واعدة حيث يساهم في دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في دعم الاقتصاد بالإضافةلنقله صورة ايجابية حول الخدمات المقدمة من المطوريين العقاريين المصريين.



