EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
هيتاشى تعرض المشاركة بمشروعات نقل وصيانة محولات الكهرباء
الإثنين 02 أكتوبر 2017 02:05 م
هيتاشى
أخر الأخبار
هيتاشى
عمر سالم:
استقبل صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد شركة هيتاشى اليابانية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والشركة.
أكد شاكر على عمق علاقات تعاون بين مصر واليابان في مختلف المجالات، مشيراً إلى الخطوات الحالية التي تم اتخاذها، ومن بينها تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج، بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.
وأوضح أن قطاع الكهرباء المصرى نجح في سد فجوة العجز وتحويلها إلى زيادة فى الإحتياطى، كما أنه باستكمال الثلاث محطات التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، أصبح للقطاع القدرة على الوفاء بجميع احتياجات الجهات الاستثمارية.
وأضاف أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى، تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع، للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة، واستيعاب القدرات المولدة.
وأعرب وفد شركة هيتاشى عن رغبتهم فى المساهمة الفعالة للتوسع في تدعيم شبكة النقل، فضلاً عن استخدام آليات جديدة فى مجال صيانة محطات المحولات، وذلك لزيادة العمر الافتراضى، ورفع مستوى الأداء للمحطة بأقل التكاليف .
يأتى الاجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية، لتواكب قدرات التوليد المضافة، والأحمال الكهربائية المتزايدة.
وأكد الدكتور شاكرعلى استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات جميع القطاعات من التغذية الكهربائية.
طاقة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا