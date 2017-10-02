EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
حسين صبور: العقار المصري هو الأرخص دوليا
الإثنين 02 أكتوبر 2017 01:06 م
الوحدات السكنية 22
أخر الأخبار
الوحدات السكنية 22
بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بنسبة تصل إلى 42% عقب التعويم مباشرة.
وأضاف خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى أن رغم الارتفاعات السعرية يظل العقار المصرى الأرخص مقارنة بالعديد من الدول، مشيرا إلى أن التحدى الحالى يتثمل فى انخفاض مستوى دخول المواطنين.
وأشار إلى ضرورة زيادة الإنتاج لرفع مستوي الدخول وعلاج التحديات الحالية، لافتا إلى أن القطاع العقارى يوفر ملايين من فرص العمل ويحقق جوانب اقصادية واجتماعية.
وأوضح أن الدولة تظل المتحكم الرئيسى فى بيع وترفيق الأراضى بما يسهم فى الارتفاعات السعرية المتزايدة، مشيرا إلى أن العقود الماضية توافر بها شركات منها مصر الجديدة والمعادى والتى قامت بدور المطور العقارى العام بتوفير أراض مرفقة للمستثمرين والأفراد بما ساهم فى دفع التنافسية وتوفير احتياجات السوق.
وأوضح أن الوضع مع الزيادة السكانية الحالية والتى تتطلب تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية تحتاج إلى إعادة إحياء نموذج المطور العقارى العام، والذى سيسهم فى الحد من ارتفاعات أسعار الأراضى.
عقـــارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا