حسين صبور: العقار المصري هو الأرخص دوليا

الوحدات السكنية 22

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:



قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن تكلفة تنفيذ المشروعات ارتفعت بنسبة تصل إلى 42% عقب التعويم مباشرة.



وأضاف خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى أن رغم الارتفاعات السعرية يظل العقار المصرى الأرخص مقارنة بالعديد من الدول، مشيرا إلى أن التحدى الحالى يتثمل فى انخفاض مستوى دخول المواطنين.



وأشار إلى ضرورة زيادة الإنتاج لرفع مستوي الدخول وعلاج التحديات الحالية، لافتا إلى أن القطاع العقارى يوفر ملايين من فرص العمل ويحقق جوانب اقصادية واجتماعية.



وأوضح أن الدولة تظل المتحكم الرئيسى فى بيع وترفيق الأراضى بما يسهم فى الارتفاعات السعرية المتزايدة، مشيرا إلى أن العقود الماضية توافر بها شركات منها مصر الجديدة والمعادى والتى قامت بدور المطور العقارى العام بتوفير أراض مرفقة للمستثمرين والأفراد بما ساهم فى دفع التنافسية وتوفير احتياجات السوق.



وأوضح أن الوضع مع الزيادة السكانية الحالية والتى تتطلب تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية تحتاج إلى إعادة إحياء نموذج المطور العقارى العام، والذى سيسهم فى الحد من ارتفاعات أسعار الأراضى.

