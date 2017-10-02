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اتصالات وتكنولوجيا
أوبر تعتزم طرح خدمات Eat وRush
الإثنين 02 أكتوبر 2017 12:53 م
تاكسى أوبر
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المال- خاص
تعتزم شركة «أوبر» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، تقديم خدمات جديدة للعملاء بعد توفيق أوضاعها القانونية بالسوق المحلية.
وقال عبد اللطيف واكد، مدير الشركة، إن من ضمن الخدمات التى تدرس الشركة إطلاقها فى مصر خدمتى «أوبر إيت»، و«أوبر رش» على غرار الأسواق الأوروبية.
على صعيد آخر كشف عن إطلاق الشركة مبادرة جديدة للسائقين تحت اسم «الشريك أولًا» تستهدف زيادة عدد السائقين الذين يعملون بشكل دائم، موضحا أنها استطلعت آراء السائقين قبل إطلاق المبادرة لمعرفة احتياجاتهم.
وأضاف لـ «المال» أن الاستبيان أسفر عن 3 نتائج أولها: درجة مرونة «السيستم» من خلال اختيار الوجهة التى يريد أن يسلكها مع الركاب، ومعرفة مدة الرحلة، والوقت الذى يحتاجه السائق للوصول إليها.
وثانيها: الأمان ويتعلق بقدرة السائق على مشاركة مكان الرحلة مع أحد أفراد عائلته، وثالثها: الأرباح من خلال احتساب مدة انتظار السائق للعميل التى تزيد على 5 دقائق من سعر الرحلة.
وأكد أن مدير السياسات بالشركة استعرض خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزيرة الاستثمار تجربة «أوبر» فى القضاء على المشكلة المرورية، لافتًا إلى أن وزارتى «النقل» و«الاستثمار» أصبحتا لاعبين محورين فى ملف تقنين أوضاع تطبيقات شركة النقل الخاصة عبر المحمول.
ويعمل بالسوق المصرية 3 شركات لطلب سيارات الأجرة «أونلاين»، وهى: «أوبر» و«كريم» واللتان تسيطران حاليا على الحصة الأكبر من عدد الرحلات المنفذة يوميا، فضلا عن «أسطى» والتى بدأت عملها بمصر منذ فبراير الماضى كتطبيق على أجهزة هواتف «الآندرويد».
وقال «واكد» إن هناك 50 ألف سائق يعملون بشكل منتظم لدى شركته، وأن 40% منهم يقود بشكل متقطع، وهناك المئات من السيدات العاملات الآن بالبرنامج، موضحًا أن القاهرة هى أكبر المدن التى تعمل بها «أوبر»، والأسرع فى معدل النمو بالشرق الأوسط وأفريقيا.
أوبر
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