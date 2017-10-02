نرصد أوهام الربح السريع من مشاهدة الإعلانات

الربحية

❐ هانى يحيى: تحقيق 100 دولار يحتاج 2000 يوم عمل توازى 5 سنوات ونصف

❐ خالد شريف: إحدى عمليات النصب الإلكترونى.. والقانون لا يحمى «المغفلين»

❐ عمرو محسن: انعدام الجدوى التسويقية فتح الباب لمواقع رفع الملفات واختصار الروابط

❐ عادل عبدالمنعم: بعضها يستهدف سرقة بيانات البطاقات الائتمانية للمستخدمين

بمدينة 6 أكتوبر.. خلال النصف الثانى من 2018



محمود جمال ومحمد فتحى



استطاعت مواقع الربح من الإعلانات خلال السنوات الأخيرة، جذب شريحة كبيرة من الشباب الطموح فى تحقيق مكاسب مادية سريعة عبر العمل فى المنزل، وتقوم فكرة عملها على منح المشتركين عمولة مقابل مشاهدة عدد معين من الإعلانات يتراوح بين 5 و10 يوميًّا.



وتصل مدة الإعلان الواحد لما بين 10 و30 ثانية، من أبرزها موقعا RegMoney.clob» و«KurMoney.club» اللذان يتبعان نفس الشركة، ويعملان بالواجهة نفسها لكن باسم دومين مختلف، وغيرهما من المواقع الشبيهة.



ويعرف هذا النظام بالـ«PTC أو الـ»Paid To Click«، ويقوم الموقع من خلاله بالتعاقد مع عدد معين من المعلنين الذين يتفقون مع الموقع بدفع مبلغ مالى معين، مقابل الحصول على آلاف المشاهدات لإشهار منتجاتهم أو خدماتهم، ثم يقوم الموقع بتسعير عمولة مشاهدة الإعلان فى المرة الواحدة، والتى لا تتخطى سنتا واحدا فى الغالب، بينما يمثل المبلغ المتبقى الربح الحقيقى للموقع من المعلن.



كما يحصل المستخدم على عمولة تصل إلى %50 من أرباح كل شخص يقوم بالاشتراك فى الموقع من خلاله والذى يعرف بنظام الـ»Referral«، وعمولة إضافية عن كل مبلغ يحققه من الضغط على الإعلانات أو تسلم الأرباح.



ويستطيع المستخدم تسلم أرباحه المقدرة عند بلوغها الحد الأدنى الذى يتراوح بين 100 و200 دولار، ويتم إرسالها إما عن طريق حوالة من خلال «ويسترن يونيون» أو بإضافتها لحسابه فى أحد البنوك الإلكترونية مثل «Alert Pay» أو «Paypal» وهو النظام الأكثر اتباعا.



وعلى الرغم من أن معظم هذه المواقع تقنع المستخدمين بإمكانية تحقيق ربح مادى كبير يتراوح بين 50 و300 دولار يوميًا، فسرعان ما تتبخر تلك الأحلام بمجرد الاشتراك بالموقع والاصطدام بشروط الحد الأقصى لمشاهدة الإعلانيات يوميا، والأدنى لسحب الأرباح، ليضطر المستخدم للاعتماد على نظام الـ«Referral» ودعوة أصدقائه للاشتراك بالموقع من خلال اللينك الخاص بحسابه، للحصول على عمولة تصل إلى %50 مقابل أرباح كل من اشترك من خلاله، لتتبقى الخطوة الأخيرة بعد تجميع المال وهى سحب الأرباح والتى تنتهى غالبًا بإغلاق هذه المواقع وعدم حصول المستخدم على شيء، وهو النظام المتبع فيما يقرب من % 90 من هذه المواقع خاصة التى تقدم لمستخدميها فرصة تجميع مبالغ كبيرة يوميًا.



وتسببت كل هذه الأمور فى خلق صورة ذهنية عن تلك المواقع بأنها للنصب ليس أكثر، بدليل أن معظمها غير مؤمن إلكترونيًّا على غرار مواقع تقديم الخدمات المالية الإلكترونية، والمؤمنة عن طريق بروتوكول «HTTPS» الذى يسبق اسم الدومين عند فتح المواقع، فيمكن التعرف على المواقع المؤمنة من حيث وسائل الدفع أو تسلم الأموال من خلال فتح الموقع ومشاهدة ما إذا كان سيسبق اسم الدومين هذه الكلمة ام لا.



وحول كيفية عمل هذه المواقع، أوضح عمرو محسن، المدير التنفيذى لشركة «إيجى ديزاينر» للإعلان، أن هذه المواقع يعمل بعضها بشكل شرعى والعكس بالنسبة للبعض الآخر، مشيرا إلى أن أساس عمل تلك المواقع هو طرفان الأول المعلن والثانى الناشر «الشركة التى تنشر تلك الإعلانات على موقعها».



وقال محسن إن هذه المواقع فى أغلب الأحيان لا تكون ذات جدوى بالنسبة للناشر لكن إعلاناته تظهر عليها بدون تدخل مباشر منه، عن طريق بعض الشبكات الإعلانية الأجنبية والعربية مثل «Google Network» و«BitAdvisor»، و«حسوب» وغيرها ممن تمنح لشركائها - ضمن برامج الشركاء التابعين لها - إمكانية فتح مواقع مثيلة تمكن من تحقيق استفادة متبادلة بين الناشر والمعلن.



وأضاف أنه مع مرور الوقت اكتشف المعلنون أن تواجدهم عبر برامج شركاء تلك المواقع غير مجد نظرا لتراجع نتائج الحملات الإعلانية نتيجة أن المستخدم يرغب فى مشاهد الإعلان بغرض الربح وليس شراء المنتج أو معرفة معلومات عنه، ما دفع الشبكات الإعلانية لاستبعاد هذه النوعية من المواقع من برامج شركائها، خاصة أن معظم هذه الشبكات مثل جوجل وفيس بوك أصبح يمتلك منصات إعلانية قوية للغاية من ناحية استهداف العملاء.



وتابع أنه بعد تراجع مواقع الربح من الإعلانات فى السنوات الأخيرة، عاودت الظهور مجددا ولكن بشكل مختلف، مثل مواقع اختصار الروابط مثل «Adf.ly» و «Linkbucks.com»وغيرهما، ومواقع رفع الملفات مثل «File-upload» و«uploads.to» وغيرهما.



وحول حقيقة اتهام هذه المواقع بالنصب على المستخدمين، قال إن المواقع الكبرى بعيدة تماما عن تلك الاتهامات اما الصغرى منها فغالبا يهدف معظمها للنصب على العملاء، مبينا أن الفكرة ليست التشكيك فى مصداقية موقع من عدمه، بل حتى إذا كان موقعا شرعيا فإن تحقيق دولار واحد فقط يتطلب مشاهدة 1000 إعلان وهو رقم كبير جدا ويحتاج إلى وقت طويل، فى حين ان الحد الادنى من سحب الارباح يبلغ 100 دولار.



وقال هانى يحيى مدير التسويق بوكالة «Moga Media Solutions»، إن هذه المواقع تعتبر أكذوبة كبيرة يحاول البعض خداع الشباب من خلالها عن طريق وهم الربح السريع، مؤكدا أن أكثر من %90 منها غير صادقة، وغالبا ما يتم غلقها قبل سداد مستحقات المشتركين فيها، ثم تعود بفتح موقع جديد باسم آخر وهكذا.



وأشار إلى أن حلم الشباب بتحقيق الثراء من تلك المواقع مجرد وهم كبير، موضحا انه بالرجوع إلى المواقع التى تشترط تحقيق 100 دولار كحد أدنى لسحب الأرباح فى حين أنها تتيح للمشترك مشاهدة 5 إعلانات فقط يوميا بواقع 1 سنت عن كل إعلان.



وأكد أن تحقيق مبلغ الـ 100 دولار يتطلب نحو 2000 يوم عمل ما يقرب من 5 سنوات ونصف، اما المواقع التى تشترط تحقيق 200 دولار تتطلب عمل 11 عامًا، وبالتالى حتى لو صدقت هذه المواقع فإنها لا يمكن أن تكون مصدر رزق أساسى أو حتى إضافى.



وذكر أن المواقع هى الأكثر استفادة من هذا النظام، لكونها تحصل على مبلغ مالى من المعلن ولا تجد أى مشكلة فى تحقيق نسب المشاهدات المتفق عليها فى وقت ضئيل، مستغلة هؤلاء الشباب الواهمين؛ على حد وصفه.



ولفت إلى أن هذه الشركات تتعامل عادة مع معلنين من فئة C-Class أو يرغبون فى تحقيق زيارات وهمية لمواقعهم، لأن هذه المواقع لا تحقق أى جدوى تسويقية للمعلن، لأنها لا تصل للعميل المستهدف، وحتى من يشاهد الإعلان يشاهده بغرض الربح وليس شراء المنتج.



واعتبر الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن هذه المواقع تصنف تحت بند النصب والاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت، موضحا أن القانون لا يحمى المغفلين الذين يقعون فى شبكها .



وحذر شريف مستخدمى الانترنت من الدخول على تلك المواقع نظرا لانها تدار بحسابات وهمية من اماكن مجهولة حول العالم، ويصعب تحديد هوية القائمين عليها ومعاقبتهم قانونيًّا .



وفرق الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات لدى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، بين نوعين من مواقع كسب المال من المنزل احدهم قانونى والآخر مشبوه، موضحا ان الغالبية العظمى منها وهمى ويعتمد على خداع المستخدمين والحديث عن تحقيق ارباح سريعة فى وقت قصير.



واستشهد عبدالمنعم بالمواقع التى تمكن المستخدمين من شراء خدمة ما وعرضها للبيع على مواقع التجارة الالكترونية وابرزها E-PAY وأمازون، فيما تذهب أخرى إلى سرقة بيانات البطاقات الائتمانية للمستخدمين وبيعها للغير تحت اسم «indentity thieft».