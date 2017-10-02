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اقتصاد وأسواق
نقابة النسيج تنظم مؤتمرا للإعلان عن خطة الحكومة لتطوير الصناعة
الإثنين 02 أكتوبر 2017 12:17 م
الغزل و النسيج
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الغزل و النسيج
دعاء حسنى:
تنظم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج مؤتمر عماليا حاشدا، غدا الثلاثاء، بمقر النقابة بجوار محطة مترو المظلات، للإعلان عن التفاصيل الجديدة حتى الآن حول خطة تطوير شركات النسيج التى تنفذها الحكومة والدراسات التى يعدها مكتب وارنر الأمريكى فى ذلك الصدد.
أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة فى تصريحات اليوم الإثنين، أن المؤتمر يحمل عنوان "يلا نعمرها.. وبأيدينا نطورها.. عمال النسيج يد تبني.. ويد تحارب الإرهاب"، مضيفا أن عمال النسيج يحملون دوما على عاتقهم هم تطوير الصناعة واستمرار عمل الشركات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر .
وقال إبراهيم إن صناعة النسيج كانت شهادة يفتخر بها المصريون أمام دول العالم خلال السنوات الماضية، وذلك قبل أن تتدهور على يد الحكومات السابقة قبل ثورة 25 يناير، مضيفا أن تطوير الشركات هو العنصر الرئيسى عودة الصناعة للحياء مرة أخرى، ولكن هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها.
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