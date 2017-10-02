صندوق Rx Healthcare للرعاية الصحية يعلن عن المستثمرين الرئيسيين

حاتم الجبلي



مصطفى طلعت



أعلن صندوق Rx Healthcare Fund للاستثمار المباشر - تحت التأسيس - والمتخصص في الاستثمار بمشروعات الرعاية الصحية في الأسواق الأفريقية، أن شركة "جنرال إليكتريك للرعاية الصحية" (GE Healthcare)، الرائدة في مجال تكنولوجيا وخدمات الرعاية الصحية، قد شرعت بالانضمام إلى قائمة الشركاء الإستراتيجيين بالصندوق بشرط استكمال حجم الصندوق، ويأتي ذلك بعد قرار مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية بالاستثمار في الصندوق.



ويتولى الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، رئاسة صندوق Rx Healthcare، وهو صندوق استثمار مباشر تتم إدارته بواسطة مدير استثمار تم تشكيله مؤخرًا بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في شمال أفريقيا وأسواق جنوب صحراء القارة الأفريقية، وذلك عبر الاستثمار في مشروعات تحظى بسابقة أعمال قوية وتنفرد بمقومات نمو جذابة في 3 قطاعات رئيسية تشمل المستشفيات التخصصية ومعامل التشخيص الطبي وصناعة الأدوية.



وفي هذا السياق، قال فريد فزوة، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في أفريقيا، فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه، إن إتاحة التمويل طويل الأمد يعد بمثابة حجر الأساس لتنمية قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا على نحو مستدام.



وأوضح فزوة أن الاهتمام المتزايد بالتوسعات الهائلة بقطاع الرعاية الصحية من جانب البنوك والمؤسسات المالية في أفريقيا يصاحبه تنوع الحلول والخيارات التمويلية الإستراتيجية البديلة المتوفرة محليًا والخبرات التقنية المتخصصة للمشغلين تمثل دفعة قوية لاستثمارات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.



من جهته، أعرب الدكتور حاتم الجبلي، عن سعادته باكتمال القائمة المحتملة لأبرز الشركاء الاستراتيجيين بانضمام شركة جنرال إليكتريك للرعاية الصحية باعتبارها من أبرز الشركات المتخصصة في مشروعات الرعاية الصحية وتحظى بتواجد مباشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وكذلك انضمام البنك الإفريقي للتنمية وهو أكبر مؤسسات التمويل التنموية في القارة الأفريقية.



ولفت الجبلي إلى أن أهمية الشركاء بالنسبة للصندوق لا تقتصر على الاستثمارات المالية، بل أن القيمة المضافة لانضمامهم هي الدراية والخبرات التخصصية على الساحة الأفريقية أو في قطاع الرعاية الصحية على وجه التحديد، وخاصة في الأسواق التي يستهدفها الصندوق وهي أسواق جنوب الصحراء الأفريقية المتمثلة في كينيا ونيجيريا وإثيوبيا وكذلك أسواق شمال أفريقيا في مصر وتونس والمغرب.



وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية في القارة الإفريقية ينفرد بالعديد من المقومات الجذابة، ومن بينها ارتفاع معدل العائد على الاستثمار مقارنة بمستوى المخاطر المحتملة، فضلاً عن كونه أحد القطاعات الحيوية والغنية بفرص الاستثمار ذات المردود المباشر على مسيرة التنمية الاقتصادية بوجه عام.



وقال إنه على قناعة تامة بأن صندوق Rx Healthcare Fund سيحظى بمقومات نمو فريدة بفضل فريق الإدارة الذي يضم مجموعة من أكفأ الخبراء والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار المباشر إلى جانب مجموعة مستثمرين يحظون بخبرات متكاملة في مجالات وقطاعات الصندوق.



جدير بالذكر أن السوق الأفريقية تتمتع بمقومات هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الرعاية الصحية للاستثمار في هذا السوق الواعد، فقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للقارة الأفريقية بنسبة 6% خلال الفترة (2013 – 2017)، كما تنفرد القارة بالتركيبة السكانية الخاصة حيث تتميز الطبقة المتوسطة بسرعة النمو بمعدل يجاوز 60% خلال العشر سنوات الماضية وأن تعداد الطبقة المتوسطة الحالي يزيد عن 313 مليون من إجمالي مليار نسمة في أفريقيا.