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بورصة وشركات
الدولية للمحاصيل تخطر البورصة بمساحة أرض جمصة
الإثنين 02 أكتوبر 2017 12:10 م
الدولية للمحاصيل الزراعية 66
أخر الأخبار
الدولية للمحاصيل الزراعية 66
رجب عزالدين:
قالت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن مساحة الأرض التى تسلمتها بالمرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية بجمصة تبلغ 76 ألف مترمربع تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن المساحة التى تم تخصيصها للشركة والمشار إليها فى الخطابات السابقة هى 80 ألف متر مربع، بينما المساحة التى تسلمناها بالفعل هى 75945 متر مربع.
وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تسملت قطعة الأرض، وجارى القيام بدراسة المشروعات والبدائل المتاحة لاستخدامها بشكل أمثل .
يبلغ رأسمال الشركة 21.3 مليون جنيه، موزعاً على 10.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
تأسست الشركة فى 1995 وتعمل فى مجال شراء أقطان الزهر من المنتجين والتجار، والتعاقد مع شركات حلج الأقطان، وبيع النواتج، وكذلك الاتجار فى البذور والتقاوى الزراعية والأعلاف، والاستثمار في الأوراق المالية، سواء كانت أسهم أو سندات شراء أو بيع، والاشتراك في تأسيس الشركات أو شراء حصص بها، أو الاستحواذ عليها لغرض الشركة كما تم إضافة نشاط الاستيراد لنشاط الشركة في 2017.
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