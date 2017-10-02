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رياضة
رسائل هيكتور كوبر الـ 7 للمصريين
الإثنين 02 أكتوبر 2017 11:58 ص
هيكتور كوبر
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هيكتور كوبر
على المصرى:
أقام الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، قبيل انطلاق معكسر الفراعنة استعداد لمواجهة الكونغو، يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
أجاب كوبر، على جميع أسئلة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، حول العديد من النقاط الخاصة بالمباراة، وفقًا لتطورات الأحداث الأخيرة، أبرزها إصابة الثلاثى عبد الله السعيد، وحسام عاشور، ومحمود عبد المنعم "كهربا".
وتحتل مصر صدارة المجموعة الخامسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، وتتقدم بنقطتين على أوغندا صاحبة المركز الثانى، فيما تحتل غانا، المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وأخيرًا تأتي الكونغو في قاع الترتيب بنقطة وحيدة.
ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، التى ستقام يوم الأحد المقبل، إضافة إلى عدم فوز أوغندا على غانا في نفس الجولة، يوم السبت المقبل، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي، بعد غياب عن المحفل العالمى لمدة 28 عاما.
وجه كوبر 7 رسائل مهمة في المؤتمر الصحفي، أبرزها غياب عبد الله السعيد والبديل الذى يحل محله فى تشكيلة الفراعنة، وهل سيتم الاعتماد على صالح جمعة فى مواجهة الكونغو، التى طالب باحترامها بشدة، ونفى وجود نية لتغيير طريقة اللعب، والرحيل عن المنتخب، وموقفه من عمرو مرعى، لاعب النجم الساحلى التونسى.
تحدث الخواجة الأرجنتيني عن استبعاد عبد الله السعيد، لاعب النادي الأهلي، من معسكر منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وأكد أن لديه من اللاعبين القادرين على تعويض غياب السعيد على الشكل الأمثل وتحقيق الفارق في المباراة، ولم يستكمل السعيد، مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي أمس الأحد، في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعرضه لإصابة مزق في الخلفية ويغيب على إثرها لمدة 14 يومًا.
وأكد المدير الفني للمنتخب المصري، أن صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، لديه فرصة كبيرة للمشاركة في لقاء الكونغو المقبل، ويعد صالح هو البديل الأنسب للسعيد، خصوصًا وأنه يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب بفضل تمريراته ومراوغاته.
ونفى المدير الفني للمنتخب المصري، وجود أي نية لديه لتغيير طريقة اللعب خلال الفترة المقبلة، ويلعب كوبر بطريقة 4-2-3-1، حيث يعتمد على ذلك، منذ أن تولى تدريب منتخب الفراعنة.
وطالب هيكتور كوبر، من لاعبيه ضرورة احترام منتخب الكونغو وعدم الاستهانة بهم، خصوصًا في ظل الرغبة لحصد النقاط الثلاثة، ويقبع منتخب الكونغو في المركز الأخير، برصيد نقطة وحيدة فقط، الأمر الذي يخشى منه الخواجة الأرجنتيني في تأثير ذلك على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.
ويرى كوبر، أن خسارة النادي الأهلي أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، في دوري أبطال أفريقيا، لن تؤثر على اللاعبين في مباراة الكونغو، ووقع اختيار كوبر، على 7 لاعبين من النادي الأهلي، قبل أن يتم تقليص العدد بعد استبعاد عبد الله السعيد.
وقال المدير الفنى المضخرم، إن عمرو مرعي، المحترف في صفوف فريق النجم الساحلي التونسي، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وأضاف كوبر، أن هناك متابعة للاعب قبل أن يخوض تجربة احتراف في الفريق التونسي.
وأختتم الخواجة الأرجنتيني، حديثه فى المؤتمر الصحفى، إنه سيكون على رأس الجهاز الفني للمنتخب حال الوصول إلى المونديال، ونفى هيكتور كوبر، وجود أي نية للرحيل، حال الصعود إلى مونديال كأس العالم روسيا 2018.
رياضة
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