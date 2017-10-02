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بنـــوك
الاحتياطي الأجنبي تجاوز 36.535 مليار دولار بنهاية سبتمبر
الإثنين 02 أكتوبر 2017 11:52 ص
البنك المركزى 2
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البنك المركزى 2
خالد بدر الدين:
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضى من 36.143 مليار في أغسطس من هذا العام بزيادة حوالى 392 مليون دولار.
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى بالمقارنة مع حوالى 55.8 مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
البنك المركزى
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