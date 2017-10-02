مصر الوسطى للكهرباء تخطط لإنشاء 480 محولاً خلال العام

محطة كهرباء 1111

المال - خاص



تخطط شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لإنشاء نحو 480 محول كهرباء خلال العام المالى الجارى 2017 / 2018 بتكلفة مالية تصل لنحو 350 مليون جنيه.



قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى، فى تصريحات لـ"المـال"، إن المحولات سيتم تنفيذها خلال مدة تصل لنحو 14 شهراً، وتم طرح أكثر من 50 محول كهرباء على المستثمرين منذ أسابيع لتنفيذها الفترة المقبلة.



وأشار فودة إلى أن الشركة ستقوم بتنفيذ أكثر من 1000 كشك كهرباء خلال العام الحالى لتوسعة الشبكة الحالية، وتمتلك الشركة نحو 35 ألف محول كهرباء وتسعى لزيادتها فى إطار خطة الشركة لتوسعة الشبكة وتطويرها بصعيد مصر خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تضخ شركة مصر الوسطى للكهرباء استثمارات تصل لنحو 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2017 /2018، وتنشئ خطوطا هوائية على مساحة 120 كم، بهدف تغطية الأماكن النائية، غير المرتبطة بالشبكة القومية، كما تقوم بزيادة القدرات الخاصة بالشبكات الخاصة بها، لـ3000 ميجا وات، خلال الصيف المقبل، مقابل 2300 ميجاوات حمل أقصى الصيف الماضى.



فى سياق مختلف، كشف مصدر مسئول فى الشئون التجارية بشركة مصر الوسطى، أن نسبة تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر اغسطس الماضى، وصلت لنحو 99 % بزيادة قدرها نحو 10 ملايين جنيه.



وأكد فودة أن إجمالى التحصيل وصل لنحو 435 مليون جنيه عن شهر أغسطس الماضى، مرتفعًا عن شهر يوليو بنحو %2، كما تم تحصيل جزء من المتأخرات على بعض المستهلكين المنزليين والصناعيين.



وعن استهلاك المواطنين خلال شهر سبتمبر بعد زيادة أسعار الكهرباء، أوضح فودة أن الاستهلاك المنزلى تراجع خلال شهر سبتمبر الماضى نتيجة زيادة الأسعار، وارتفع الترشيد لدى المواطنين، كما أن توقعات الوزارة بالاستهلاك كانت أعلى من الفعلى.



ﻭﻳﺒﻠﻎ عدد ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ «ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ الكهرباء» 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﻐﻄﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ؛ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺑﻠﻄﻴﻢ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠيها ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﺗﺴﻌﻰ إلى ﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.