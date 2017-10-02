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بورصة وشركات
تدريب شركات الوساطة على إجراءات التعامل خارج المقصورة
الإثنين 02 أكتوبر 2017 11:39 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أنهت إدارة البورصة المصرية دورتها التدريبة التي قدمتها للعاملين بشركات الوساطة في الأوراق المالية عن آخر المستجدات للآليات والقواعد المنظمة لعمل سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات).
واستمر برنامج التدريبي لمدة 10 أيام متواصلة تم خلالها تدريب ما يقرب من 200 مشارك من ممثلي نحو 80 شركة وساطة من الشركات المرخص لها التعامل داخل السوق المصري، وشمل البرنامج التدريبي للدورة كافة الموضوعات المتعلقة بآليات التداول بسوق الصفقات خارج المقصورة وطرق إثبات نقل الملكية وكذلك الأخطاء الشائعة عند التنفيذ.
كما استعرض البرنامج التدريبي القواعد المنظمة لعروض الشراء والاستثناء منها، كذلك الآليات الخاصة بتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والصفقات المحمية ومبادلة الأسهم، فضلا عن خطط البورصة المصرية لتطوير سوق الصفقات خارج المقصورة.
وفي هذا السياق قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن الديناميكية والتطور المستمر الذي تتسم به طبيعة العمل في أسواق المال بصورة عامة هو ما دفع إدارة البورصة مؤخرا بالاهتمام بالشق التدريبي لكافة الأطراف العاملة بالسوق لزيادة مهاراتهم وجعلها أكثر تواءماً مع المتغيرات والتحديثات التي شهدتها مؤخراً القواعد والأجراءات المنظمة لسوق المال المصري.
وأوضح فريد أن إدارة البورصة تعمل على تطوير سوق الصفقات خارج المقصورة خلال الفترة الحالية.
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