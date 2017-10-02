كايرو سولار تقتنص محطتى شمس بقدرة 151 كيلووات

محطات شمسية

❐ بنظام الخلايا الفوتوفولتية والتوقيع خلال أكتوبر واسترجاع تكاليف الاستثمار على مدار 3 سنوات



المال - خاص



أقتنصت شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية انشاء اكبر محطة شمسية فى مصر لتشغيل أبار للمياه فى محافظة قنا بصعيد مصر بقدرة تصل إلى نحو 101 كيلو وات.



قال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية بالشركة، فى تصريحات لـ"المال"، إن الشركة فازت بالمشروع بعد منافسة مع عدد من الشركات لتشغيل أكبر بئر يعمل بالطاقة الشمسية فى محافظة قنا بتكلفة مالية تصل لنحو 2.5 مليون جنيه وبتمويل من العميل وهى احدى شركات قطاع الاعمال العام.



وأضاف توفيق ان المشروع سيكون بنظام الخلايا الفوتو فلطية والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية بأستخدام الالواح الشمسية ، موضحاً ان البئر من المقرر ان يستخرج نحو 100 متر مكعب مياه فى الساعه وذلك لتدعيم خطط التنمية بصعيد مصر.



وأشار إلى ان توقيع المشروع سيكون خلال شهر أكتوبر الجارى مع الشركة المالكة للمشروع وبأستخدام خلايا صينية والواح وطلمبات وستقوم كايرو سولار بتنفيذ كافة الاعمال الخاصة بالمشروع ، لافتاً ان مالك المشروع سيسترجع تكلفة المشروع خلال 3 سنوات على ان يستمتع بطاقة مجانية خلال 23 عاماً.



وأوضح توفيق إلى أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى لتركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى من يمتلك أراض أو مشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، فيسعى لاستبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.



وفى ذات السياق كشف توفيق عن ان الشركة فازت أيضاً بإنشاء محطة طاقة شمسية أخرى فى القرية الذكية بقدرة تصل لنحو 50 كيلو وات وبنظام الخلايا الفوتو فلطية.



وأشار إلى ان المحطة تصل تكلفتها لنحو 2 مليون جنيه ، على ان يستغرق التنفيذ نحو شهرين من توقيع المشروع ، من المرتقب تشغيلها نهاية العام الجارى ، موضحاً ان الشركة ستقوم بأستخدام خلايا صينية مستوردة من شركة ترينا الصينية وهى احد اكبر الشركات العاملة فى المجال.



وأنتهت الشركة مؤخراً من تنفيذ 10 محطات طاقه شمسية أعلى محطات الوقود بهدف تشغيلهم بالطاقة الشمسية، كما ركبت محطات طاقة شمسية لإنارة المنازل، وتعمل شركة كايرو سولار بالسوق المحلية منذ 2014 برأس مال 5 ملايين جنيه.



ﻭﺗﺄﺳست ﻛﺎﻳﺮﻭ ﺳﻮﻻﺭ، ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ‏«ECG‏»، ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻠﻮﺑﺔ، وﺷﺮﻛﺔ "EMC"، ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓى ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ كهربائية ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.