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الحسين أبو الشهداء 9
الإثنين 02 أكتوبر 2017 11:30 ص
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همّة يزيد الوانية
على أن اللافت أن يزيد رغم فرط ولعه بالطراد، وهو الصيد والقنص والتسابق، حين يكون الطراد لهوًا وفراغًا كانت همته تفتر عن ذلك إذا تعلق الطراد بعزائم الفرسان فى ميادين القتال، مهما كان ذلك دفاعًا عن دينه أو دنياه.
عندما سَيَّر أبوه جيش «سفيان بن عوف» إلى القسطنطينية لغزو الروم والدفاع عن بلاد الإسلام أو بلاد الدولة الأموية تثاقل يزيد وتمارض حتى رحل الجيش، وشاع هذا التخاذل وذاع، حتى أقسم أبوه معاوية أن يلحقه بالجيش ليدرأ عنه عار هذا النكول والشماتة.
● ● ●
ومن اللافت أيضًا، أن يزيد لم يختص بمزية محمودة تقابل نظائرها من مزايا الحسين، حتى فى خصال المصادفة التى لا فضل فيها لأحد، كالميلاد والعمر، فقد كان يزيد حين ولى الخلافة فى نحو الرابعة والثلاثين، لم يمارس شيئًا مما يمارسه الرعاة، بينما كان الحسين فى السابعة والخمسين، عرك الحياة وعركته، حيث شارك فضلاً عما تلقاه من نبع النبوة فى كل مشاهد أبيه من الجمل إلى صفين.
كما أن يزيد لم يبز بوراثة مشروعة، فما اصطنعه له أبوه من توريث، كان بدعة خالفت مبادئ الإسلام وأعراف المسلمين منذ بداية عهد الراشدين.
ولم يكن معقولاً أن يرحب العرب فى صدر الإسلام بطاعة يزيد لأنه ابن معاوية، بينما هم ومعاوية نفسه لم يوجبوا طاعة آل البيت فى أمر الخلافة لأنهم قرابة محمد عليه الصلاة والسلام، بل وأساغ معاوية ومن جرى على هواه الخروج على الإمام على رغم القرابة القريبة، فضلا عن السابقة المشهودة، والبيعة الصحيحة الملزمة.
وهكذا بدا من عجائب التاريخ، أن تقيم بين ذينك الخصمين قضية تتضح فيه النزعة النفعية على نحو لم تتضح فيه بهذا القدر قط، وقد كانت المقاييس الموضوعية توجب أن ينخذل يزيد كل الخذلان لولا النزعة النفعية التى أعانته رغم أنه غير صالح، فضلاً عن تعارضها مع الإيمان، وما شابها من الختل والتلبيس.
● ● ●
هذا ولم يجار الأستاذ العقاد تشكك البعض فى إسلام ذلك الجيل من الأمويين، فذلك تعميم لا يرتضيه ولم يقم عليه استدلال متفق عليه، وأنه إذا كان الشك قد أحاط بصدق دين أبى سفيان لما بدر منه، فإن معاوية كان يؤدى الفرائض ويتبرك بتراث النبى ويوصى أن تدفن معه أظافره التى حفظها إلى يوم وفاته.
إنما هى الأثرة، ثم الخرق فى السياسة، ثم التمادى فى الخرق مع استثارة العناد والعداء كما يقول الأستاذ العقاد.. وفى تلك الأثرة ولواحقها ما يثير المقابلة من أحد طرفيها فى هذه الخصومة، ويسترعى النظر فى شتى بواعثها بين ذينك الخصمين: المثالية، والواقعية.
وكان الحسين ويزيد، مثالان شاخصان للعيان للفارق بين النزعتين وبين بواعث كل طرف والآخر.
رجال المعسكرين معدن رجال المعسكرين: الحسين، ويزيد، يشكل لب المأساة الدامية التى جرت فى كربلاء، وآثارها المريعة التى لا زالت ناشبة فى التاريخ حتى يومنا هذا!!
ويتلخص جوهر المقابلة ين فريقى الحسين ويزيد فى كلمتين: شهداء، وجلادين!! أجمع من قابلوا الحسين فى طريقه إلى الكوفة الفرزدق ومجمع بن عبيد العامرى وغيرهما على وصف الحال بكلمات موجزة ولكنها آية فى الصدق والبلاغة. قالوا له:
«قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بنى أمية».
أشراف الناس قد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم، فهم ألب واحد عليك، أما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم تهوى إليك، وسيوفهم غدًا مشهرة عليك.
هذا هو جوهر حال الناس، الأفئدة مع الحسين، والسيوف وراء المنفعة..نعمتهم فى دوام ملك بنى أمية!!
أما الرؤساء ذوو المكانة الذين لم يُشْتروا بالمال أو بالوعود، فقد كانوا ينصرون حُسَيْنًا ولا ينصرون الأمويين.. أو كانوا يصانعون الأمويين ولا يبلغوا بالمصانعة أن يشهروا الحرب على الحسين.
وقد كان من هؤلاء «هانئ بن عروة» من كبار زعماء كندة، و«شريك بن الأعور»، و «سليمان بن صرد الخزاعى»، وهم من ذوى الشرف والدين..
بل وكان من العاملين لبنى أمية من يخزه ضميره إذا ما بلغ العداء للحسين أشده، وربما ترك معسكر بنى أمية ليلوذ بمعسكر الحسين الذى كتب عليه الموت والبلاء.. ومن هؤلاء «الحر بن يزيد التميمى» الذى انتفض فى كربلاء حين عرف نوايا جيش يزيد أنهم لا يقنعون بحصار الحسين، ويصممون على قتاله رافضين كل ما عرضه، فترك «الحر» الجيش الأموى وذهب إلى أن اقترب من الحسين، فقال له: «جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك حبستك عن الرجوع وجعجعت بك فى هذا المكان، وما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضته عليهم، ووالله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذى ركبت، وإنى تائب إلى الله مما صنعت، فهل ترى لى من توبة ؟!».
فقبل الحسين توبته، وطفق الرجل يقاتل ويذود عن الحسين من ساعتها حتى قتل، وآخر كلمة فاه بها لسانه وهو يجود بروحه: «السلام عليك يا أبا عبد الله!»
رجائى عطية
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