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رياضة
بعثة الأهلي تستعد للعودة للقاهرة
الإثنين 02 أكتوبر 2017 11:21 ص
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
علي المصري:
تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من مطار قرطاج بتونس، برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، فى الحادية عشر والنصف من صباح اليوم الإثنين، متجهه إلى مطار القاهرة، عقب الخسارة من النجم الساحلى التونسى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب الدور قبل النهائى من دورى أبطال إفريقيا.
وقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، بدون اللاعبين الدوليين، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد السكندرى في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.
النادي الأهلي
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