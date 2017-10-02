برلماني: الغياب الأمني يعرض إسكان شباب الجيزة للخطر

المصريين للإسكان



ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان؛ بشأن أزمة إسكان شباب الجيزة.



وصرح فؤاد بأن هناك العديد من الاستغاثات من جانب عدد من المواطنين أصحاب الشقق السكنية بالمشروع القومي بمدينة 6 أكتوبر، والمعروف إعلامياً باسم إسكان شباب الجيزة المرحلة الثالثة التابع لمديرية الإسكان بالمحافظة، حيث تتعرض الشقق بالمشروع إلى عمليات سطو وسرقة بشكل مستمر من قبل عدد من الخارجين عن القانون فقد تم الاستيلاء على عدد كبير من الأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية الخاصة بعدد من تلك الشقق.



وأضاف فؤاد، أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل امتد لقيام اللصوص بإحراق تلك الشقق بعد إتمام عمليات السرقة لإخفاء أي أدلة للجريمة، وذلك نتيجة الغياب الأمني التام بالمنطقة وتراخي القبضة الأمنية بشكل واضح وملحوظ هناك، مما تسبب في خلق حالة من الخوف والقلق في نفوس أصحاب الشقق على ممتلكاتهم وأنفسهم وذويهم، حيث أصبحت ممتلكاتهم مستباحة للخارجين عن القانون بشكل لا يمكن تصوره أو قبوله على الإطلاق بأي شكل من الأشكال.



وطالب فؤاد بتلبية نداءات المواطنون والاستماع لاستغاثاتهم، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة وحاسمة على وجه السرعة لحمايتهم وممتلكاتهم من تلك الجرائم الخسيسة وتلك العصابة المجرمة، وتوفير الحياة الهادئة الآمنة لهم ولذويهم، على أن يتم الرد على طلب الإحاطة كتابياً.