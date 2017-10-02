منتخب مصر يبدأ معسكره اليوم استعدادا للكونغو

الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم

علي المصري:



ينطلق اليوم الإثنين، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذى سيقام فى أحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، استعدادا للقاء الكونغو، الذى سيقام يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش المصرى، فى الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.



ويعقد حاليا الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، مؤتمرا صحفيا فى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، ويتجمع الآن لاعبو المنتخب فى فندق المنتخبات بالهدف، من أجل السفر للإسكندرية، للانتظام فى المعسكر المغلق، الذى يستمر حتى موعد اللقاء.