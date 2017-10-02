EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
منتخب مصر يبدأ معسكره اليوم استعدادا للكونغو
الإثنين 02 أكتوبر 2017 11:04 ص
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
أخر الأخبار
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
علي المصري:
ينطلق اليوم الإثنين، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذى سيقام فى أحد فنادق برج العرب بالإسكندرية، استعدادا للقاء الكونغو، الذى سيقام يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش المصرى، فى الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
ويعقد حاليا الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة، مؤتمرا صحفيا فى مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، ويتجمع الآن لاعبو المنتخب فى فندق المنتخبات بالهدف، من أجل السفر للإسكندرية، للانتظام فى المعسكر المغلق، الذى يستمر حتى موعد اللقاء.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا