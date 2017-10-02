شركة مساهمة لإنشاء مجمع الصناعات الجلدية.. ديسمبر المقبل

السمالوطى: الانتهاء من تحديث الدراسة والإعلان عن التكلفة النهائية خلال أسبوعين

البنك الأهلي يمول 50% من استثمارات المشروع بفائدة 5% إسناد أعمال الترفيق للمطور الصناعى مرهون بالتسعير



أحمد اللاهونى



تنهى غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، ديسمبر المقبل، إجراءات إشهار شركة مساهمة، لإنشاء مجمع لصناعة الجلود، يضم نحو 1000 مصنع وورشة، على مساحة 170 ألف متر مربع.



وقال جمال السمالوطى، رئيس الغرفة: «تلقينا نحو 70 طلبًا من المستثمرين للمساهمة بالشركة المزمع الإعلان عنها، فى حين أن الإشهار يحتاج ما لا يقل عن 150 توقيعًا لتنفيذ المجمع الجديد، قبل التقدم لهيئة التنمية الصناعية بداية العام المقبل، لاعتماد تخصيص المساحات المطلوبة.



وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد طالبت الغرفة بالحصول على موافقات المصانع الراغبة فى الانتقال إلى المجمع الجديد، لتخصيص الأرض، والتى لا يجوز تخصيصها لها، وإنما لشركة مساهمة أو جمعية أهلية.



وأضاف السمالوطى أن الغرفة تسعى لإقامة المجمع فى إحدى 3 مناطق صناعية «15 مايو– بدر- العبور»، فى ظل توافر وسائل الانتقال وسهولتها، مبديًا رغبته أن يتم التخصيص ببدر ليكون المجمع بالقرب من الروبيكى، لتسريع الحصول على مستلزمات الإنتاج توفيرًا للنفقات.



وأوضح أن الغرفة فى المراحل النهائية من تحديث دراسة إنشاء المجمع الجديد، وتعمل فى الوقت الحالى على تعديل الأرقام الخاصة بالتكاليف الاستثمارية للمشروع، خاصة أن خطته موضوعه منذ 2009، فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية ومستلزمات الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.



وتوقع انتهاء الدراسة كاملة خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن تمويل المجمع سيكون مناصفة بين البنك الأهلى والمستثمرين داخل الشركة المساهمة.



وأوضح أن البنك الأهلى طالب الغرفة بإنشاء شركة مساهمة وليس جمعية أهلية، حتى تحصل الشركات على القرض بفائدة %5 ضمن مباردة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تحصل الجمعيات الأهلية على القروض بفائدة تصل إلى %23.



وأشار السمالوطى، إلى أن المصانع المشاركة فى «الشركة المساهمة»، ستحصل على مساحات 100 متر ومضاعفاتها، بعد أن كانت 50 مترًا ومضاعفاتها فى الدراسة القديمة، وذلك مراعاة لطلبات المستثمرين بتخصيص مساحات كبيرة.

أحمد اللاهونىتنهى غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، ديسمبر المقبل، إجراءات إشهار شركة مساهمة، لإنشاء مجمع لصناعة الجلود، يضم نحو 1000 مصنع وورشة، على مساحة 170 ألف متر مربع.وقال جمال السمالوطى، رئيس الغرفة: «تلقينا نحو 70 طلبًا من المستثمرين للمساهمة بالشركة المزمع الإعلان عنها، فى حين أن الإشهار يحتاج ما لا يقل عن 150 توقيعًا لتنفيذ المجمع الجديد، قبل التقدم لهيئة التنمية الصناعية بداية العام المقبل، لاعتماد تخصيص المساحات المطلوبة.وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد طالبت الغرفة بالحصول على موافقات المصانع الراغبة فى الانتقال إلى المجمع الجديد، لتخصيص الأرض، والتى لا يجوز تخصيصها لها، وإنما لشركة مساهمة أو جمعية أهلية.وأضاف السمالوطى أن الغرفة تسعى لإقامة المجمع فى إحدى 3 مناطق صناعية «15 مايو– بدر- العبور»، فى ظل توافر وسائل الانتقال وسهولتها، مبديًا رغبته أن يتم التخصيص ببدر ليكون المجمع بالقرب من الروبيكى، لتسريع الحصول على مستلزمات الإنتاج توفيرًا للنفقات.وأوضح أن الغرفة فى المراحل النهائية من تحديث دراسة إنشاء المجمع الجديد، وتعمل فى الوقت الحالى على تعديل الأرقام الخاصة بالتكاليف الاستثمارية للمشروع، خاصة أن خطته موضوعه منذ 2009، فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية ومستلزمات الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.وتوقع انتهاء الدراسة كاملة خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن تمويل المجمع سيكون مناصفة بين البنك الأهلى والمستثمرين داخل الشركة المساهمة.وأوضح أن البنك الأهلى طالب الغرفة بإنشاء شركة مساهمة وليس جمعية أهلية، حتى تحصل الشركات على القرض بفائدة %5 ضمن مباردة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تحصل الجمعيات الأهلية على القروض بفائدة تصل إلى %23.وأشار السمالوطى، إلى أن المصانع المشاركة فى «الشركة المساهمة»، ستحصل على مساحات 100 متر ومضاعفاتها، بعد أن كانت 50 مترًا ومضاعفاتها فى الدراسة القديمة، وذلك مراعاة لطلبات المستثمرين بتخصيص مساحات كبيرة.

وفيما يخص أعمال الترفيق والإنشاء، أكد السمالوطى، أن الدراسة لم تستقر حتى الآن حول إمكانية أن تتولى الشركة المساهمة الترفيق، أم سيتم إسناده لشركات المطور الصناعي، والأمر سيوقف على سعر "المطور"، وما إذا كان مناسبًا أم لا.



