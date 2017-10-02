قرض ألمانى بقيمة 50 مليون يورو للبنك الأهلى

البنك الأهلى المصرى

سمر السيد



كشف بوركهارد هينز، مدير بنك التعمير الألمانى «KfW» بمصر، أن البنك سيوقع اتفاقية قرض مع البنك الأهلى المصرى قريباً لإتاحة مبلغ مالى بقيمة 50 مليون يورو، يوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز علي المشروعات الموجودة خارج القاهرة.



وأضاف هينز لـ»المال»، أنه تم الانتهاء من تقديم البيانات الخاصة بالمشروعات تمهيداً لإطلاق وتنفيذ البرنامج.



كان مدير بنك التعمير الألمانى قد قال فى تصريحات سابقة لـ»المال»، إنه يخطط لتمويل سلسة من المشروعات بالسوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة تتجاوز 300 مليون يورو، تشمل عدة محاور رئيسية، هى مياه الشرب والصرف الصحى والرى والمخلفات الصلبة والطاقة الجديدة والمتجددة، وخلق الوظائف عبر التدريب المهنى والتمويل متناهى الصغر، وستكون هذه التمويلات بجانب نظيرتها المعلنة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدعم مصر فى تفعيل اتفاق صندوق النقد الدولى والبالغة 250 مليون دولار.



فى إطار متصل، قال هينز إن مصرفه قدم تمويلاً لصالح مشروع محطة لتوليد الطاقة من الرياح بخليج السويس، بالتعاون مع عدد من منظمات التعاون الأخرى كالوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى، يبلغ إجماليه نحو 350 مليون يورو، منها 191.5 مليون مقدمة من البنك الألمانى للتعمير «KFW» ، 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، ومنحة بقيمة 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى.



جدير بالذكر أن البنك الألمانى «KfW» ينفذ مشروعاته عبر 3 أذرع رئيسية، وهى: بنك التنمية، ومؤسسة التمويل «DEG» للعمل مع القطاع الخاص، والثالثة لتمويل مشروعات البنية التحتية «IPEX»، وقد تم إنشاؤه عام 1948، ويتبعه 80 مكتباً فى أنحاء العالم، بلغ إجمالى تمويلاته داخل ألمانيا وعلى مستوى العالم فى العام الماضى نحو 81 مليار يورو، كما أن التعاون المالى «الألماني-المصري» متواصل منذ عام 1960.