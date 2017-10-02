عز تقود الموجة التصحيحية لسوق الحديد وتثبت أسعارها

حديد عز

❏ هدوء فى المبيعات تحسباً لخفض جديد



المرسى عزت



بدأت شركات الحديد الكبرى موجة تصحيحية لأسعار تسليم المصنع، خاصة مع انخفاض أسعار البيليت عالميًا، والتى كانت سببًا فى موجة الارتفاعات الفترة الماضية.



وقادت شركة حديد عز الموجة التصحيحية، بتثبيت أسعارها لتسليم المصنع عند 11970جنيهاً، وهى أسعارها نفسها لشهر سبتمبر الماضي، قبل أت تتبعها شركة الجارحى للصلب بخفض أسعارها، ليصل الطن تسليم المصنع إلى 11950 جنيها للطن حاليًا، مقارنة مع 12100 الشهر الماضي، بتراجع قدره 150 جنيها للطن.



كما خفضت شركة بشاى للصلب سعر تسليم المصنع مع 114 جنيها للطن، ليصل إلى 11970 جنيها، مقارنة مع 12084 الشهر الماضى.



وقال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن السوق ستستمر فى الموجة التصحيحية للأسعار خلال الأسبوع الحالى، متوقعا تثبيت باقى الشركات المنتجة لأسعارها.



ووصف عفيفى مبيعات الحديد التجارى والمستهلك بـ»الهادئة»، نظرا لتوقعات بأن تخفض الشركات أسعارها مجددا الفترة المقبلة، تزامنا مع تراجع أسعار البيليت الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين.



وشهدت أسعار البيليت الوارد من أوكرانيا انخفاضا، ليصل الطن إلى 515 دولارا، مقارنة بـ530 دولارًا قبل ذلك، وكذلك الوارد من الصين الذى بلغ 491 دولارا بدلًا من 496، كما تراجع نظيره البيت التركى مسجلًا 530 دولارا للطن، مقارنة مع 545.



وشهد الشهر الماضى ارتفاعا غير مسبوق فى أسعار الحديد، حتى وصل الطن تسليم المصنع إلى 12 ألف جنيه، ليباع للمستهلك النهائى بـ12400 جنيه.