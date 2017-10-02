ممدوح بدر الدين 22

❏ الشركات: ردود الهيئة على استفساراتنا «غامضة» وتحرص على تأمين مصالحها فقط



بدور إبراهيم



حَفلت ردود هيئة المجتمعات العمرانية على الاستفسارات الخاصة بأراضى الشراكة، بالغموض رغم ترقب شركات التطوير العقارى لها.



قالت الشركات إن الهيئة حرصت على تأمين مصالحها فقط، واستغرقت وقتا طويلا للرد، مما ينبئ بطول مدة البت فى العروض.



وكانت هيئة المجتمعات، قد قررت أواخر الشهر الماضى، مد مدة تقديم العروض لأراضى الشراكة مرة جديدة، بعد الإعلان عن تأجيلها فى الشهر ذاته لتصبح من 22 - 26 أكتوبر، وأرجعت مصادر بالهيئة ذلك التأجيل، إلى كثرة الاستفسارات المقدمة من شركات التطوير، وتطلبها فترة زمنية طويلة للرد والدراسة .



وحددت الهيئة إبان طرح الأراضى فى يوليو الماضى، موعداً لتقديم العروض من الشركات، وتم تعديل موعد التقديم ليكون ابتداء من 8 حتى 12 أكتوبر الحالى.



ويأتى تحديد مبلغ التأمين للدخول فى سباق أراضى المشاركة بنسبة 2 % من سعر الأرض، ضمن أبرز الردود التى أثارت جدلا بين المطورين، نظرا لعدم منطقيتها، وتأثيرها فى إفصاح المطور عن عرضه المالى، الذى يتم معرفته بعد فوزه فنيا.



ومن المقرر أن تعقد هيئة المجتمعات جلسة أخرى للرد الشفوى على أية ايضاحات تطلبها الشركات فى 4 أكتوبر المقبل، وتم تحديد الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر موعداً لتلقى العروض، ويبلغ عدد قطع الأراضى المطروحة 13 قطعة، بمساحات من 58 إلى 2800 فدان.



من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ردود «المجتمعات» شملت العديد من البنود التى تتطلب دراسة جيدة، ومنها مايتعلق بتحديد القيمة التقديرية لنصيب الهيئة من المشروع، وفقا لدراسات الجدوى المحددة من قبل الشركات.



وأوضح أنه يتم إلزام المطور بسداد الفروق فى حال انخفاض أسعار السوق، وأيضا التكاليف الخاصة بالإنشاءات وغيرها، فى حين إذا حدث ارتفاع فى الأسعار، لا تُطالب الهيئة بأى فروق.



وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشيد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، على ضرورة دراسة أسعار وحدات الحصص العينية، لضمان عدم طرحها بأسعار أقل من المطور العقارى، ومن ثم الإضرار بالعملية الاستثمارية، خاصة أن الشركات تتحمل العديد من الأعباء المرتبطة بالتسويق، وخدمات مابعد البيع.



وأشار محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة، والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إلى أن كراسة الشروط، والردود على الاستفسارات، تتطلب العديد من الإيضاحات لإزالة الغموض، وكشف الرؤى أمام المستثمرين، وتسهيل مهمة واضعى دراسات الجدوى.



وأوضح أن الهيئة استغرقت وقتا طويلا للرد على الاستفسارات، مما يشير إلى إمكانية طول الفترة الزمنية لدراسة العروض والبت، وهو ما يعطل الاستثمارات، ويزيد من الأعباء المالية على الشركات.



وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، إلى أنه لم يتم وضع مبلغ ثابت أو مقطوع، كتأمين أو جدية حجز، بل تم تحديد نسبة 2 % من سعر الأرض، أى من العرض المقدم من شركة التطوير كحد أدنى مضمون لقيمة الأرض، مشيرا إلى أن ذلك يدفع الشركات إلى الكشف عن عرضها المالى أمام المنافسين، وهو أمر غير منطقى.



وأضاف أن تلك النسبة فى ظل تقدم شركات كبرى على قطع أراضى مميزة، تعد نسبة مبالغ بها، لأن من المنتظر أن تكون العروض بمبالغ كبيرة تتلائم مع حجم المشروعات، وقيمة الأراضى.