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السعر بالجنيه المصري
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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سمك بلطي
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كابوريا
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لحم بتلو
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لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 أكتوبر
الإثنين 02 أكتوبر 2017 09:30 ص
مواقيت الصلاة
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مواقيت الصلاة
متابعات:
تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، 2 أكتوبر.
مدينة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قيام
Alexandria
04:27 AM
05:53 AM
11:50 AM
03:13 PM
05:46 PM
07:04 PM
12:52 AM
Assiut
04:25 AM
05:47 AM
11:45 AM
03:09 PM
05:42 PM
06:57 PM
12:50 AM
Asyut
04:25 AM
05:47 AM
11:45 AM
03:09 PM
05:42 PM
06:57 PM
12:50 AM
Cairo
04:23 AM
05:48 AM
11:45 AM
03:08 PM
05:41 PM
06:58 PM
12:49 AM
Damanhour
04:26 AM
05:51 AM
11:48 AM
03:11 PM
05:44 PM
07:02 PM
12:52 AM
Damanhur
04:26 AM
05:51 AM
11:48 AM
03:11 PM
05:44 PM
07:02 PM
12:52 AM
Giza
04:23 AM
05:48 AM
11:45 AM
03:09 PM
05:41 PM
06:58 PM
12:49 AM
Port Said
04:18 AM
05:44 AM
11:41 AM
03:04 PM
05:36 PM
06:54 PM
12:44 AM
Suez
04:18 AM
05:43 AM
11:40 AM
03:03 PM
05:36 PM
06:53 PM
12:44 AM
Tanta
04:24 AM
05:49 AM
11:46 AM
03:09 PM
05:42 PM
06:59 PM
12:50 AM
Zagazig
04:22 AM
05:47 AM
11:44 AM
03:07 PM
05:40 PM
06:57 PM
12:48 AM
Cairo Governorate
04:23 AM
05:48 AM
11:45 AM
03:08 PM
05:41 PM
06:58 PM
12:49 AM
Mansoura
04:22 AM
05:48 AM
11:45 AM
03:08 PM
05:40 PM
06:58 PM
12:48 AM
Alexandria Governorate
04:28 AM
05:54 AM
11:51 AM
03:14 PM
05:46 PM
07:04 PM
12:54 AM
6 October City
04:24 AM
05:49 AM
11:46 AM
03:09 PM
05:42 PM
06:59 PM
12:50 AM
Gizah
04:23 AM
05:48 AM
11:45 AM
03:08 PM
05:41 PM
06:58 PM
12:49 AM
Mansourah
04:22 AM
05:48 AM
11:45 AM
03:08 PM
05:40 PM
06:58 PM
12:48 AM
October 6
04:24 AM
05:49 AM
11:46 AM
03:09 PM
05:42 PM
06:59 PM
12:50 AM
Sharm al Shaikh
04:12 AM
05:35 AM
11:33 AM
02:57 PM
05:29 PM
06:45 PM
12:37 AM
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