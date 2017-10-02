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سيـــاســة
شعبة الاتصالات تواجه أزمة أسعار الكروت.. عناوين اليوم
الإثنين 02 أكتوبر 2017 09:03 ص
عناوين الصحف الخميس
أخر الأخبار
عناوين الصحف الخميس
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الإثنين، 2 أكتوبر.
أخبار مصر
– الخميس إجازة احتفالا بـ «6 أكتوبر »
– “شُعبة الاتصالات” تواجه أزمة أسعار الكروت
الأهرام
– السيسى: تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بخدمات المواطنين
– صبحى: حريصون على بناء قوات قادرة على حماية الوطن
– رئيس مجلس الوزراء يلقى بيانا أمام مجلس النواب اليوم
– انطلاق مؤتمر الأهرام العقارى اليوم
– الخميس إجازة احتفالا بـ «6 أكتوبر »
– عرفان يلقى كلمة مصر بمؤتمر دولى لمكافحة الفساد
– بعد زيادة قيمة كروت الشحن بنسبة 36٪ .. رنات الغضب «سلاح المقاطعة» لشركات المحمول
– معسكر المنتخب الوطنى ينطلق اليوم بـ12 لاعبا ويكتمل غدا بلاعبى الأهلى
الجمهورية
– “الجمهورية” تنفرد..إيقاف 62 قطاراً مكيفاً ومميزا.. بداية من 15 أكتوبر
– تكريماً لها علي تفوقها.. سيارة مجهزة طبياً هدية من الرئيس ل “آية”
– السيسي يفوض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بقانون التعبئة العامة
– “شُعبة الاتصالات” تواجه أزمة أسعار الكروت
– مدبولي يفتح ملف العشوائيات مع الشريف و17 محافظاً
– وزير الأوقاف: إمام “عصري” بالأوقاف للتعامل مع قضايا المجتمع
– سعفان: الانتخابات العمالية بعد إقرار القانون بالبرلمان
– إنتاج أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء
أخبار مصر
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