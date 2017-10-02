شعبة الاتصالات تواجه أزمة أسعار الكروت.. عناوين اليوم

عناوين الصحف الخميس

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الإثنين، 2 أكتوبر.





أخبار مصر



– الخميس إجازة احتفالا بـ «6 أكتوبر »



– “شُعبة الاتصالات” تواجه أزمة أسعار الكروت



الأهرام



– السيسى: تطوير الرعاية الصحية والارتقاء بخدمات المواطنين



– صبحى: حريصون على بناء قوات قادرة على حماية الوطن



– رئيس مجلس الوزراء يلقى بيانا أمام مجلس النواب اليوم



– انطلاق مؤتمر الأهرام العقارى اليوم



– الخميس إجازة احتفالا بـ «6 أكتوبر »



– عرفان يلقى كلمة مصر بمؤتمر دولى لمكافحة الفساد



– بعد زيادة قيمة كروت الشحن بنسبة 36٪ .. رنات الغضب «سلاح المقاطعة» لشركات المحمول



– معسكر المنتخب الوطنى ينطلق اليوم بـ12 لاعبا ويكتمل غدا بلاعبى الأهلى



الجمهورية



– “الجمهورية” تنفرد..إيقاف 62 قطاراً مكيفاً ومميزا.. بداية من 15 أكتوبر



– تكريماً لها علي تفوقها.. سيارة مجهزة طبياً هدية من الرئيس ل “آية”



– السيسي يفوض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بقانون التعبئة العامة



– “شُعبة الاتصالات” تواجه أزمة أسعار الكروت



– مدبولي يفتح ملف العشوائيات مع الشريف و17 محافظاً



– وزير الأوقاف: إمام “عصري” بالأوقاف للتعامل مع قضايا المجتمع



– سعفان: الانتخابات العمالية بعد إقرار القانون بالبرلمان



– إنتاج أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء