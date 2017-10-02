درجات الحرارة المتوقعة اليوم 2 أكتوبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك وعلى بعض المناطق بالوجه البحرى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 33 درجة، والصغرى 24 والإسكندرية 27 والصغرى 22 ومطروح 27 العظمى 22 الصغرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 22 27

بلطيم 23 28

مطروح 22 27

السلوم 20 25

سيوة 19 32

بورسعيد 25 28

دمياط 24 28

العريش 17 32

رفح 17 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 34

رأس سدر 24 33

نخل 14 35

نويبع 27 35

طابا 18 33

كاترين 18 28

الطور 24 34

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 38

مرسى علم 28 33

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 21 33

أسيوط 21 33

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 39

أسوان 24 39

أبوسمبل 23 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 25 37

ابو رماد 24 35

راس حدربة 23 34

حلايب 23 33