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سيـــاســة
برنامج الأغذية العالمي يؤكد التزامه بمساعدة الشعب اليمني
الأحد 01 أكتوبر 2017 10:56 م
برنامج الغذاء العالمى
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برنامج الغذاء العالمى
وكالات:
قال المدير الاقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى اليمن ستيفن اندرسون، إن برنامج الأغذية العالمى يؤكد التزامه بمساعدة الشعب اليمنى والعمل مع الحكومة اليمنية والرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى.
وقال المسئول الدولى ـ فى رسالة بعث بها الى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبد الرقيب فتح ، تعقيباً على مخاطبة رئيس اللجنة العليا للإغاثة للبرنامج بضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية ووقف التعامل مع المليشيا الانقلابية فيما يخص توزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية ـ " إن البرنامج يأخذ كافة القضايا التى يتم طرحها من قبل اللجنة العليا للإغاثة بكل جدية واهتمام وقد اثبت البرنامج التزامه من خلال الاعمال التى يقوم بها".
وأشارالى أن البرنامج قام بتعديل خطة النقل والإمداد الخاصة بإرسال المساعدات الغذائية الى محافظة تعز من عدن ، كما قام برفع إنتاجية الطحن فى عدن حتى يتم التمكن من توزيع المزيد من دقيق القمح بناء على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية.
وقال إنه بناء على مطالبة اللجنة العليا للإغاثة لتفعيل المكاتب الأممية فى العاصمة المؤقتة عدن ، فان البرنامج قام بزيادة تواجده الى ما يقرب من 6 موظفين دوليين و35 موظفا محليا ، مؤكداً أنه ونائبه ملتزمان بزيارة مدينة عدن اليمنية كل شهر.
وأضاف مدير برنامج الأغذية العالمى فى رسالته " إن تدخل الجماعات المسلحة فى مراكز التوزيع أمر لا يمكن للبرنامج التهاون معه ، وإنه يجب أن يتمتع البرنامج وشركاؤه بإستقلالية تشغيلية كاملة سواء فى إختيار الشركاء أو فى عملية توزيع المساعدات".
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