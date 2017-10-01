سوسة تواصل معاندتها.. الأهلى يخسر من النجم 2-1

النادي الأهلي

على المصرى



واصل الملعب الأوليمبى بسوسة، معاندته للمصريين، بعدما تغلب النجم الساحلى التونسى، على ضيفه الأهلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا.



وتفوق الفرنسى هوبير فيلود المدير الفنى لأصحاب الأرض والجمهور، على حسام البدرى نظيره فى الأهلى، فى لقاء اليوم، انتظارا للقاء العودة الذى سيقام يوم 22 أكتوبر الجارى، فى ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.



ويلاقى المتأهل من هذه المواجهة، الفائز من مباراة العودة لنصف النهائى الأخر الذى يجمع بين الوداد البيضاوى المغربى مع اتحاد العاصمة الجزائرى، علما بأن الفريقين تعادلا ذهابا بالجزائر بدون أهداف.



ولم تتوقف خسائر الأهلى عن تلقيه هدفين فى لقاء اليوم، بل حصل وليد سليمان على إنذار فى الدقيقة 78، وأحمد فتحى فى الدقيقة 85، وهو الثانى لهما، ليتأكد غيابها عن لقاء العودة، فيما حافظ شريف إكرامي وجونيور أجاى ومؤمن زكريا، على فرصة المشاركة فى لقاء العودة، بجانب حسام عاشور الذى غاب عن لقاء اليوم.



كانت البداية فى الدقيقة العاشرة من انطلاقة اللقاء، عندما اخترق إيهاب لمساكني دفاع الأهلى، وتدخل رامي ربيعة، وطالب لاعبى النجم وجهازهم الفنى والجماهير التى تحنشد فى ملعب اللقاء، بركلة جزاء، ولكن الحكم الجابونى أوتوجو كاستاني أمر باستئناف اللعب.



ورد الأهلى فى الدقيقة 13، بعدما استلم النيجيرى جونيور أجاى، الكرة بشكل رائع على حدوج منطقة الجزاء، وسددها مباشرة فى مرمى أيمن البلبولى حارس النجم الساحلى، تمر بملليمترات بجانب القائم الأيمن لمرمى أيمن البلبولي حارس مرمى النجم الساحلى.



تقدم النجم بهدف مبكر، فى الدقيقة 16، بعدما استغل علية البريقي، خطأ دفاعيا مشتركا بين أحمد فتحى ووليد سليمان، فى متابعة عرضية حمدى النقاز، ليطلق قذيفة بيمناه، تسكن الزاوية اليمنى لمرمى شريف إكرامى حارس الأهلى، معلنه عن هدف اللقاء الأول.



وحاول الأهلى تعويض الهدف الذى هز شباكه، وأضاع المغربى وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء، انفراد صريح بمرمى أيمن البلبولى حارس مرمى النجم الساحلى، بعد تمريرة سحرية من أجاى، ليضعها فى الشباك من الخارج بغرابة شديدة، فى الدقيقة 27.



سيطر أصحاب الأرض والجمهور على مجريات الشوط الأول، بفضل السيطرة على وسط الملعب، فى غياب حسام عاشور قائد الأهلى، وحاول الضيوف على استحياء تسجيل هدف التعادل، وسدد وليد سليمان فى الدقيقة 36، مستغلا ارتداد الكرة من دفاع النجم، لتمر بجوار مرمى البلبولي.



وتراجع النجم للدفاع وكثف الأهلى هجومه من أجل تعديل النتيجة، وسدد وليد سليمان من ركلة حرة فى الدقيقة 40، في يد أيمن البلبولي، واحتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقتا بدلا من ضائع، شهدت تسديدة من الخليل بانجورا، تصدى لها إكرامي، ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط، بتقدم النجم الساحلى بهدف نظيف.



ومع بداية الشوط الثانى، أجرى حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، تغييرا بنزول محمد هانى بديلا لهشام محمد، على أن يلعب أحمد فتحى كمحور ارتكاز، لتعويض خروج هشام محمد، وغياب قائد الأهلى حسام عاشور للإصابة.



وسعى وليد أزارو للحصول على ركلة جزاء، بعد خمسة دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثانى، بعدما سقط فى منطقة الجزاء، بتدخل مع حمدى النقاز الظهير الأيمن للنجم الساحلى، ولكن حكم اللقاء أشار لاستئناف اللعب.



وأحبطت يقظة شريف إكرامى، فى الدقيقة 61، تسديدة مباغتة خادعة للبريقى، ولكن حارس الأهلى يتصدى لها باقتدار.



وفى الدقيقة 65، أجرى البدرى التغيير الثانى، بنزول صالح جمعة، بديلا لوليد أزارو، وسجل جمعة من أول لمسة بعدما استغل خطأ دفاعى لغازى عبدالرازق، ليضع الكرة على يسار أيمن البلبولى حارس النجم، فى الدقيقة 67.



ولم تمر سوى سبعة دقائق فقط على تعادل الأهلى، حتى عاد النجم الساحلى للمقدمة مرة أخرى، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، من محمد أمين بن عمر، فى الدقيقة 74، ذهبت فى الزاوية الأرضية اليمنى لشريف إكرامى حارس الأهلى، الذى فشل فى التعامل مع الكرة الصعبة، لتعلن عن الهدف الثانى لأصحاب الأرض.



وكاد بن عمر أن يسجل هدفا ثانيا، ولكن هذه المرة فى مرماه، فى الدقيقة 84، بعدما غالطت رأسيته أيمن البلبولى، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر للنجم الساحلى، وأجرى البدرى التغيير الثالث، بنزول مؤمن زكريا، بديلا لوليد سليمان فى الدقيقة 86.



واحتسب حكم اللقاء الجابونى أوتوجو كاستاني، خمسة دقائق كوقت محتسب بدل ضائع عن الشوط الثانى، مرت دون جديد، ليطلق حكم اللقاء، صافرة النهاية، معلنا فوز النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، على أن يحسم لقاء العودة بالإسكندرية، المتأهل لنهائى المسابقة.