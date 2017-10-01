مكاسب 3 بورصات عربية بقيادة مصر وهبوط 4

البورصة العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة البورصة المصرية.



كما هبطت مؤشرات 4 أخرى تصدرتها السعودية بعد أن قررت مؤسسة FTSE راسيل لمؤشرات الأسواق تأجيل إدراج بورصة الرياض في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية ووضعها تحت المراقبة حتى مارس القادم.



وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.6 % ليتقدم إلى 13977 فى بورصة القاهرة ليسجل ارتفاع قياسيا .



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 4411 نقطة مدعوما بالأسهم القيادية مع صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 % بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % ليسجل 5156 نقطة.



وهوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.7 % ليصل إلى 7234 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.5 % لينزل إلى 3545 نقطة بقيادة سهم دي.إكس.بي للحدائق الترفيهية الذى خسر سعره حوالى 2.9 % .



وهبط مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % لينخفض إلى 8292 نقطة ليسجل خسائر لثلاث جلسات متتالية مع هبوط معظم الأسهم الكبيرة على قائمته بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة أقل بلغت 0.1 % ليستقر عند 6672 نقطة