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بورصة وشركات
الشرقية للدخان تعتمد القوائم المالية وتوزيعات الأرباح
الأحد 01 أكتوبر 2017 08:35 م
سجائر
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سجائر
أحمد اللاهوني ومصطفى طلعت
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان "ايسترين كومباني"، اليوم الأحد، القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام.
ورفعت الجمعية توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2016-2017 الى 11.5 جنيه مقابل 8 جنيهات المقترحة من قبل مجلس الإدارة.
وبلغت نسبة الحضور 73% بعدد 75 مليون سهم من إجمالي 100 مليون سهم يحق لهم التصويت.
وكان مجلس ‘دارة الشركة قد اقر توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 8 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي 2016-2017.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار جنيه، موزعًا على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم.
جدير بالذكر أن الشركة حققت أرباحا بلغت 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.
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