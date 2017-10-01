كهرباء القناة : تغيير العدادات لكل المشتركين خلال 5 سنوات

أمانى العزازى

أكد المهندس السيد بدر الدين عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة وسيناء، أن الشركة لديها خطة لتغيير عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات ذكية لكل المشتركين خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتا إلى أن شركته احتلت المرتبة الأولى بين فروع شركات الكهرباء فى الرد والتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، وذلك من خلال خدمة 121 التى أطلقتها الشركة وتختص بتلقى الشكاوى.

وأشار عيسى أن العدادات الذكيه أنهت أزمة الثقة بين المواطن والكشاف اليدوى نظرا لارتباط الكارت باستهلاك المشترك الفعلى، كما أن العداد الذكى مغذى بآلية عدم انقطاع الكهرباء بعد الساعه الرابعة مساء أو فى أيام العطلات الرسمية والإجازات حتى فى حالة نفاد رصيد كارت الكهرباء.

وأوضح عيسى أن قيام الشركة بتركيب 500 تايمر إلكترونى لأعمدة الإنارة بمحافظة البحر الأحمر ومن المزمع تعميم التجربة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضبط منظومة الإنارة بالشوارع، لافتا إلى أن المحافظات تتحمل قيمة الكهرباء وتسددها لوزارة الكهرباء.