7 قوانين اقتصادية تمس المواطن والمستثمر تنتظر الضوء الأخضر

مجلس النواب

يناقشها البرلمان في دورته التي تبدأ الانعقاد خلال ساعات



ياسمين فواز



تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة حزمة من القوانين المكملة لقانون الاستثمار خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذى يبدأ خلال ساعات، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، حيث تصل القوانين الاقتصادية البارزة المنتظر اعتمادها إلى 7 قوانين كاملة.



وبحسب رصد "المال" كانت القوانين كالتالي:



1- قانون الإفلاس



يعتبر قانون إعادة الهيكلة والتصفية والإفلاس، على رأس القوانين التى ترى الحكومة أنها قوانين مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، حيث إنها تنظم عملية خروج الأموال، وتصفية الشركات.



وأرسل مجلس الدولة القانون لمجلس النواب بعد مراجعته فى مارس الماضى، لكن البرلمان لم يبدأ فى دراسة القانون إلا فى 4 مايو الماضى، بعد إقرار قانون الاستثمار، وبعد أن قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تشكيل لجنة من أعضائها، ومستشارين من المحكمة الاقتصادية، وممثلين لوزارة العدل لإعادة مناقشة القانون، وبيان مدى توافقه مع أحكام الدستور، وقانون التجارة.



من جانبه قال النائب محمد على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مراجعة القانون، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في بداية دور الانعقاد المقبل، مضيفا أن القانون يتعامل مع الشخص المفلس باعتباره شخص حسن النية سي الحظ وهذا التشريع به مواد تحميه وتوفر له حلولا تنهي القضايا الخاصة به في وقت مناسب وتضمن له خروج آمن من السوق وتضمن للدائنين الحصول على نسبة معقولة مرضية من أموالهم أفضل من لا شيء، بدلا من القضايا التي كانت تستمر سنوات في المحاكم ، مؤكدا أنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد.



2- قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة



فى نوفمبر من العام الماضي، أحال الدكتور على عبد العال - رئيس البرلمان، مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، إلى لجنة المشروعات الصغيرة، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، حيث رأت اللجنة التشريعية ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار أولا، ومن المقرر أن يتم إقراره بعد مناقشته خلال الفترة المقبلة.



وأكد النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن اللجنة ستهتم بتعجيل مناقشة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة حتى يتناسب مع الأوضاع الجديدة ووجود جهاز لتنمية المشروعات.



وأضاف : "القانون الحالى قديم جداً، ولا يحقق أى طموح، والمشروعات الصغيرة هى توجه الدولة خلال الفترة المقبلة".



3- قانون العمل



قانون العمل من القوانين المهمة، التى تتعلق بالاستثمار، حيث ينظم عمل أكثر من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، ويحكم القطاع الخاص القانون 12 لسنة 2003، الذى يعلى من مصلحة صاحب العمل على حساب العامل.



وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشة مقترح القانون الجديد، ليتم إقراره خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وينص لأول مرة على إنشاء محاكم تتولى الفصل فى المنازعات العمالية، كما يحمى القانون العامل من الفصل التعسفى، أو ما يعرف باستمارة 6.



فيما قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد سيهتم بالثواب والعقاب بحيث أن يأخذ كل عامل وكل صاحب مؤسسة حقه وألا تعلو مصلحة أحد على الآخر.



4- قانون الشركات



ناقشت الحكومة فى مايو الماضي، تعديلات القانون 159 لسنة 1981، الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، حيث تهم التعديلات كل شركات القطاع الخاص، وتُكمل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة.



شملت التعديلات التى وافقت عليها الحكومة بشكل نهائى فى يونيو الماضي، 25 مادة، وأضيفت 20 مادة أهمها الإجراءات الإلكترونية، أو ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني، وصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بالفيديو كونفرانس، وتحديد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى للشركة لمنع تضارب القرارات.



ومن المقرر أن تتم دراسة تلك التعديلات والإضافات قريبًا لإقرارها بشكل نهائى.



من جانبه قال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، إن التعديلات التي ألحقتها الحكومة بقانون الشركات المساهمة من أهم التعديلات في الوقت الحالي بشكل عام حيث أن القانون يعد من أهم القوانين المكملة للقوانين الاستثمارية التي تصدرها الدولة لجذب من



وأضاف "فؤاد" أن قانون الشركات الحالي موجود منذ 30 عام لذلك فهو غير متماشي مع الظروف الحالية والوقت الحالي لذلك وجب تعديله، مشيرًا إلي أن وقت إصداره في الوقت الحالي مناسب جدًا لاستكمال قانون الاستثمار مما يعمل علي تشجيع فتح مشروعات جديدة، مؤكدًا أن هذا القانون سوف يحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أن الشركات الصغيرة يمكن أن تمثل جزءا مهما من الاقتصاد المصري.



5- قانون التأجير التمويلى والتخصيم



انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، وهو القانون الذى تمت إحالته للحكومة فى يونيو الماضى.



ووفقا للدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الهدف منه هو جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد، كونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى. ويخدم القانون الجديد المشروعات الاقتصادية، سواء من خلال توفير التمويل اللازم أو من خلال توفير السيولة النقدية، ويتلافى سلبيات القانون 95 لسنة 1995 المنظم لنشاط التأجير التمويلي، ويضم نشاط التخصيم الذى ينظم حاليا بموجب قرارات من مجلس هيئة الرقابة المالية، استنادا للائحة قانون الاستثمار.



وأكد النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"المال"، أن التأجير التمويلى والتخصيم أدوات مختلفة لفتح آفاق جديدة للتمويل، بعيدا عن الطرق التقليدية كالقروض.



وأضاف أن مشروعات القوانين السابقة تخلق مزيد من المرونة لإدارة الأصول الثابتة وتمويل النشاطات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات، وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.



ويرى عضو اللجنة الاقتصادية أن الهدف من كلا القانونين هو تنشيط الأسواق، وفك بعض الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال.



6- قانون سوق المال



وافقت الحكومة على تعديلات قانون سوق المال، بعد موافقة وزراء المجموعة الاقتصادية، وتمت إحالة التعديلات للبرلمان فى أبريل الماضى، وتتضمن تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وأيضا إنشاء بورصة السلع والعقود.



من جانبه أكد النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون لم يحال الي اللجنة بعد ،مضيفا أن في حال إحالته سيكون له الأولوية في المناقشة.



7- قوانين التأمين



أعلنت هيئة الرقابة المالية عن قرب الانتهاء من تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات، وإعداد قانون صناديق التأمين الخاصة، على أن يتم طرحهما للحوار المجتمعى خلال شهر، وحسب المقترح يتم سداد قيمة التأمين الإجبارى على السيارات بإدارات المرور عند استخراج الرخصة أو تجديدها.



ورفعت الهيئة قيمة وثيقة التأمين لتتلاءم مع معدلات التضخم المرتفعة، كما تم إعداد قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة، بدلا من القانون الحالى الذى يرجع تاريخه إلى عام 1975، ويستفيد من القانون الجديد 4.8 مليون شخص مشارك فى تلك الصناديق



















