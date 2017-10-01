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نقل وملاحة
سلطان: متابعة يومية لإنشاءات كوبرى 54
الأحد 01 أكتوبر 2017 07:30 م
كوبري 54
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كوبري 54
مها يونس
كلف الدكتور محمد سلطان محافظالإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حي غرب بالمتابعة اليومية لمشروع إنشاء كوبري ٥٤ الكائن بمنطقة الورديان، وذلك من خلال تفقد الأعمال به وتذليل كافة العقوبات لإكتماله.
وشدد المحافظ على وضع خطة مرورية كاملة لتنظيم العمل بالكوبري عقب الإنتهاء من الأعمال، وتشديد الرقابة المرورية على سيارات النقل الثقيلة منعاً لإعاقتها المرور أو حدوث أي تكدس مروري بالمنطقة.
جاء ذلك خلال متابعة " سلطان" لأعمال مشروع إنشاء كوبري ٥٤ ميناء الإسكندرية والذي يعتبر الشريان الذي يمتد ليربط بين باب ٥٤ ميناء الإسكندرية والطريق الدولي والساحلي محور التعمير، وذلك في إطار الإهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندري.
وأكد المحافظ أن الكوبري سيساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التي تسبب الزحام وتضر بالأسفلت والطريق العام.
يُشار إلى أن الكوبري الجاري إنشاءه، موازيًا لكوبري باب ٢٧ بميناء الإسكندرية الخاص بمنطقة القباري، و يتم العمل بالمشروع بمراحله الخمسة من خوازيق وأعمدة ودعامات وحداده وجاري إستكماله ومتابعة الأعمال.
علي الصعيد نفسه، أوضح سلطان أن هذا يأتي في إطار تنفيذ المحافظة لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بها والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات على الطرق السريعة غرب الإسكندرية، لرفع المعاناة عن المواطنين.
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