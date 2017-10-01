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بورصة وشركات
الشرقية للدخان تنتج 83 مليار سيجارة العام المالي المنتهي
الأحد 01 أكتوبر 2017 07:06 م
شركة الدخان
أخر الأخبار
شركة الدخان
أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت
نجحت الشركة الشرقية للدخان فى إنتاج نحو 83 مليار سيجارة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، مقابل 80 مليار فى العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 4%.
وقال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان والعضو المنتدب خلال كلمته بالجمعية العمومية، التى عقدتها الشركة اليوم لاعتماد القوائم المالية، إن إنتاج الشركة من المعسلات انخفض بنحو 5% ليهبط إلى 17 ألف طن، مستدركا "إلا أن إجمالى مبيعات المعسل ارتفعت بنسبة 29% عن العام الماضى، بفضل رفع الأسعار" .
وحققت الشركة الشرقية للدخان صافى ربح قدره 1.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
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