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نقل وملاحة
التوريدات البحرية تطالب بعدم إقرار تعديلات القرار 800
الأحد 01 أكتوبر 2017 06:54 م
موانئ
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موانئ
أمانى العزازى
طالب فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقف إقرار تعديلات القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 الخاص برفع مقابل الانتفاع بالأنشطة البحرية فى الموانئ.
ولفت عبد الغنى إلى أن التعديلات التى أقرتها اللجنة التى شكلتها وزارة النقل لتعديل القرار 800 ،وشملت فى عضويتها غرف الملاحة وممثلين عن الشركات الملاحية لم تضم فى عضويتها ممثلين عن أرباب المهن الصغيرة، ومتناهية الصغر من الممارسين لأنشطة التوريدات والأشغال البحرية.
وقال إن مجلس الوزراء وافق مؤخرا من حيث المبدأ على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانى ليكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس وممثلين عن وزارات الإستثمار والمالية والتخطيط والتجارة والصناعة والغرف الملاحية، وذلك بجلسته المنعقدة فى 27 سبتمبر الماضي.
وأشار عبد الغنى أنه أرسل العديد من التلغرافات العاجلة إلى الجهات المعنية وإلى رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بإعتبارهم جهة إستقبال شكاوى المواطنين لعرض التعديلات على أصحاب المهن البحرية الصغيرة والذين كانوا أكثر المتضررين من صدور قرارات وزارة النقل برفع رسوم الخدمات ومقابلات الإنتفاع بالأنشطة فى الموانئ.
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