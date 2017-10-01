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بورصة وشركات
510 ملايين جنيه استثمارات الشرقية للدخان بنهاية العام المالى الماضى
الأحد 01 أكتوبر 2017 06:41 م
شركة سجائر
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شركة سجائر
أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت :
كشف محمد عثمان هارون، رئيس مجلس ادارة الشرقية للدخان والعضو المنتدب، أن إجمالى الاستثمارات التى ضختها الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 بلغ نحو 510 ملايين جنيه.
وقال خلال كلمته بالجمعية العمومية، التى عقدتها الشركة اليوم لاعتماد القوائم المالية، أن الشركة وجهت الاستثمارات لاستكمال عمليات إنشاء مجمع "الشرقية" الصناعى بمدينة 6 أكتوبر.
يشار إلى أن مجمع الشرقية الصناعة بمدينة 6 أكتوبر يقع على مساحة 353 فدانا، بإجمالى تكلفة فعلية تصل إلى 5.8 مليار جنيه.
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