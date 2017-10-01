سقوط عقار على آخر مجاور له بالإسكندرية

انهيار عقار بالإسكندرية

- محافظ الإسكندرية يشدد على جميع مقاولي الإزالة باتباع إجراءات التأمين



مها يونس



تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يُفيد بانهيار أجزاء من عقار رقم ٦٣ بكامب شيزار بشارع بورسعيد، والمكون من ١٦ طابقا، وكان قد تم تسليم مقاول الهدم بالحي العقار لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقه من الطابق الـ١١ حتى الطابق الـ 16.



وسقط خلال تنفيذ الإزالة جزء من الطابقين الـ١١ والـ١٢ على سقف الطابق العاشر، مما أدى إلى سقوط بعض الحجارة والكتل الخرسانية على العقار المجاور له، والمكون من طابق أرضي وجميعها ورش دون وقوع أي خسائر.



وتم توجيه مقاول الإزالة على الفور لعمل صدات للأسقف التي سقطت فوق بعضها، وتم فتح شارع بورسعيد لمرور السيارات.



وشدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على جميع المقاولين المسئولين عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بالأحياء بضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة اللازمة أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك تأمين للمنشآت والمواطنين أثناء التنفيذ.