أجندة الأحداث السياسية الإثنين 2 أكتوبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



مجلس النواب

ــ تبدأ دورة الانعقاد الثالث لمجلس النواب غدًا الاثنين، وسط تحركات مكثفة من حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ للانتهاء من تقريرها نصف السنوي الذي ستقدمه للمجلس بشأن ما نفذته من برامج وقرارات ومشروعات خلال الفترة الأخيرة ، و سيتوجه المهندس شريف إسماعيل سيتوجه لمقر مجلس النواب لتهنئة البرلمان ببداية دور الانعقاد الثالث في إطار حرص الحكومة على مد جسور التواصل مع البرلمان، ومن المقرر أن يرافقه عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير شئون مجلس النواب، و يتضمن اجتماعًا بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للاتفاق على الأجندة التشريعية التي أعدتها الحكومة في الإجازة البرلمانية، والتي تتضمن 20 تشريعا جديدا ، وتتضمن الأجندة التشريعية 20 من مشروعات القوانين ذات الأولوية القصوى، التي سيتم مناقشتها في مجلس النواب تمهيدًا لاستصدارها، وفي مقدمتها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون التنظيمات النقابية، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون التأمين الصحي، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين الأخرى.



ــ تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، جلسة حوار مجتمعى ظهر غد الإثنين ، حول قضية الزيادة السكانية ، ويشارك في الحوار المجتمعى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية وممثلين عن الجمعيات الأهلية، كما تم توجيه الدعوة لمعظم وزراء الحكومة خاصة المختصين بقضية الزيادة السكانية ، ومن المقرر أن يشارك أيضا في الجلسة المزمع أن تبدأ في تمام العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء، ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وأساتذة الجامعات والعلماء، بهدف وضع كل مؤسسات الدولة أمام مسئولياتها، بجانب دعوة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الحالي، وعلى جمعة، المفتى السابق، والأنبا بولا أسقف طنطا، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وجميع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.



أحزاب ونقابات ومجتمع مدنى

ــ تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ندوة إقليمية بعنوان "حماية حقوق الإنسان في سياق الاضطراب الإقليمي"، غدًا الاثنين، بفندق "هيلتون رمسيس ، ويشارك في الندوة مها البرجس، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحجاج نايل، رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ، وتتناول الندوة محاور تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة، والتحديات في سياق الإرهاب ومكافحته والتحديات المرتبطة بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، انطلاقًا من دور المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز تلك الثقافة على المستوى الإقليمي.



ــ تلقت نقابة الأطباء دعوة من وزارة الصحة، لحضور أول اجتماع لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق المعاش التكميلي، غدا الاثنين ، وهو المشروع الذي تقدمت به منذ فترة للوزارة للنظر في أمره.



ـ أعلن مصدر قضائى بنادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى سيجتمع غدا الاثنين لتحديد موعد فتح باب الترشح على انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة النادى، والمقرر إجراؤها على 5 مقاعد بمجلس الإدارة، على أن تتم انتخابات التجديد الثلثى تجرى وفقًا للائحة الداخلية لنادى القضاة على من توفى أو تغيرت صفته أو أعير للخارج أو بالقرعة،وسيحدد مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن فى اجتماعه المقاعد التى ستجرى عليها الانتخاب، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات، وكذا موعد إجرائها ، و من المتوقع أن تجرى الانتخابات فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل.



جامعات

ــ تبدأ صباح غدٍ الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الثاني (الاتجاه نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري)، والذي تنظمه لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ، يحضر المؤتمر الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومشاركة العديد من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والصناعة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، ولفيف من عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 2-3 أكتوبر المقبل، بأحد فنادق القاهرة ، وأكد الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية محددة واستراتيجيات تسهم في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، وتطوير مؤشرات القياس والمعرفة والابتكار، ووضع الرؤى المناسبة لاستراتيجيات بناء مجتمع المعرفة والابتكار، والوصول بالمجتمع المصري إلى المجتمع الرقمي واقتصاد المعرفة، وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية في بناء مجتمع المعرفة والابتكار ، وينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



أخرى

ــ تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية "جامعة الدول العربية"، الحلقة النقاشية الأولى "لمحات في القيادة"، لشباب وطلاب الجامعات العربية، غدا، في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية – القاهرة من الـ12 ظهرًا حتى الثالثة عصرً ، ويحاضر في محاور الفعالية الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة، والدكتور قدري إسماعيل عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الإسكندرية ، والدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، عضو لجنة تطوير إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويشارك من بين الحضور ، الدكتور خالد النامي الملحق الثقافي السعودي، والسفير حبيب الصدر سفير العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، والمستشار الثقافي السوداني، واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية الأسبق ، والإعلامية أسماء حبشي رئيس اتحاد الإعلاميات العرب ، ومشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من عدة جامعات مصرية، وطلاب كلية اقتصاد وعلوم سياسية "جامعة الإسكندرية"، كلية إعلام، كلية التجارة (جامعة عين شمس) – جامعة القاهرة.