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بورصة وشركات
توقعات بتعرض البورصة لعمليات جني أرباح غداً
الأحد 01 أكتوبر 2017 05:35 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مع اقتراب EGX30 من مستوي المقاومة 14000 نقطة
جهاد سالم
رجح محمد رضوان عضو الجمعية المصرية للتحليل الفني، أن تتعرض البورصة لضغوط بيعية خلال جلسة الغد وخاصة مع مواجهة مؤشرها الرئيسي EGX30 لمستوي المقاومة الهام عند 14000 نقطة، تزامنا مع الآداء المتراخي للاسهم القيادية وخاصة سهم التجاري الدولي.
وأشار رضوان إلى أنه فى حال ما تمكن مؤشر EGX30 من تجاوز مستوي المقاومة الحالي دون آداء إيجابية للاسهم ذات الوزن النسبي الاعلي، سيكون اختراق مؤقت.
واستكمل رضوان أن فرص مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، لازالت هي الافضل، حيث يستهدف المؤشر الصعود لمستوي 825 نقطة.
وانهي مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم على صعود بنسبة 0.64% مسجلا مستوى 13970 نقطة، و ارتفع مؤشر EGX70 للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.92% ليغلق عند 780 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الاوسع نطاقا بـ 1.04%، ليسجل 1741 نقطة.
وبلغت إجمالي قيمة التداول على الاسهم 924.8مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7.7 مليار جنيه ليسجل 756.29 مليار جنيه، مقابل 748.59 مليار جنيه مستوي الاغلاق السابق.
ونصح خبير التحليل الفني المتعاملين باستغلال أي ارتفاعات بشهدها السوق فى تخفيف المراكز، مع التركيز على الاسهم التى تستقطب سيولة، ولاحتفاظ بجزء من المحافظ فى صورة اموال نقدية و تخفيف المديونيات.
واعتبر رضوان قطاعات البتروكيماويات والسياحة والاغذية هي الافضل خلال الفترة الحالية، كما أنه من المرجح أن تشهد أسهم تلك القطاعات مزيدا من النشاط الفترة المقبلة
وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم سيطرة بيعية من قبل المصريين ليسجلوا صافي بيع بقيمة 8.32 مليون جنيه، فيما سجل العرب والاجانب صافي شراء بقيمة 7.04مليون جنيه، و 1.28 مليون جنيه على الترتيب.
واتجه الافراد المصريين والاجانب للبيع بقيمة 19.49 مليون جنيه، و7.58 مليون جينه على التوالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7.71 مليون.
وعلى صعيد تعاملات المؤسسات، سجلت المصرية والأجنبية صافي شراء بقيمة 11.16مليون جنيه و 8.87 مليون جنيه على التوالي، وسجلت المؤسسات العربية صافي بيع بقيمة 675 الف جنيه.
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