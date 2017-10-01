شركة القلعة

منى عبدالباري



دعمت استثمارات قطاعي الطاقة والأسمنت، أداء شركة القلعة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو الماضي، ما انعكس على إيرادات الشركة الذي ارتفع بواقع 25%، لتسجل 2.3 مليار جنيه، ساهمت فيها استثمارات الطاقة بنسبة 42%، والأسمنت بنسبة 31%.



وارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية، بمعدل 24%، بدعم من التأثير الإيجابي لقرار الحكومة، برفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، وبالتالي قدرة الشركة على تمرير زيادة الأسعار، كما شهدت شركة توازن نمو إيرادات بمعدل سنوي 127% نظرًا لنمو الطلب على حلول الطاقة البديلة، مثل الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، وأيضًا المخلفات الزراعية (Biomass)، بجانب التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الشركة لتصميم وإنشاء المدافن الصحية للمخلفات في سلطنة عمان.



وارتفعت المساهمة الإيجابية لمجموعة أسيك القابضة في ضوء تعافي النشاط الإنتاجي بمصنع أسمنت التكامل في السودان، ما انعكس على إيرادات المصنع لترتفع بمعدل سنوي 28% في الربع الثاني، مصحوبا بتضاعف إيرادات شركة أرسكو بفضل بدء تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة.

وأرجع أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، النتائج الإيجابية خلال الربع الثاني إلى خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تتبناها الحكومة منذ ما يقرب من عام، لافتا إلى أن الانعكاس على الإيرادات جاء مدعوما أيضا بمحفظة الاستثمارات المتنوعة التابعة، وبشكل خاص استثمارات قطاع الطاقة، باعتبارها الأكثر استفادة من الاتجاه الحالي لرفع الدعم بصورة تدريجية عن الطاقة.



ولفت إلى أن النمو المحقق بمؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركتي طاقة عربية وتوازن، خلال الربع الثاني، يصاحبه خلال الأشهر المقبلة نقلة أخرى مرتقبة، عند افتتاح مشروع المصرية للتكرير، الذي اكتمل بنسبة 95%، ما يساهم في تعزيز منظومة أمن الطاقة، وتوفير منتجات الوقود عالية الجودة مع تقليل الاعتماد على الاستيراد.



وأشار هيكل إلى أن الأمر نفسه ينطبق على استثمارات القلعة في الصناعات التصديرية تحت مظلة شركة أسكوم، التي ازدادت تنافسيتها بصورة ملحوظة على الساحة العالمية بعد تعويم الجنيه، فضلاً عن قدرتها المتزايدة على طرح البدائل المحلية عالية الجودة للخامات الصناعية المستوردة التي تدخل في تطبيقات البناء الحديث لعزل الصوت والحرارة.



وسجلت الأرباح التشغيلية للقلعة، قبل خصم الضرائب، والفوائد، والإهلاك، والاستهلاك، 167.4 مليون جنيه، بنمو سنوي بمعدل 76% خلال الربع الثاني بفضل ارتفاع المساهمة الإيجابية لشركة أسكوم، ومجموعة جذور وأيضًا شركة إنتاج عمان التابعة لتوازن في سلطنة عمان.



وتراجعت المصروفات الإدارية والعمومية لتمثل 11% من إجمالي الإيرادات، مقابل 12% خلال الربع الثاني من عام 2016، كما انخفضت المصروفات العمومية والإدارية غير المتكررة إلى 1.8 مليون جنيه، مقابل 11.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016.

