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سيــارات
كيا - الجبر: 15% نمواً متوقعاً بمبيعات سوق السيارات السعودية
الأحد 01 أكتوبر 2017 04:35 م
عبد السلام الجبر
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عبد السلام الجبر
بعد السماح للسعوديات بالقيادة
عبد السلام الجبر: 530 ألف سيارة مبيعات إجمالية بنهاية 2017
شريف عيسى
قال عبد السلام الجبر، نائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة الجبر، وكلاء كيا بالسعودية، إن قرار العاهل السعودي الملك سلمان، بصياغة قواعد تسمح للنساء بقيادة السيارات، سيسفر عن ارتفاع المبيعات الإجمالية لسوق السيارات السعودية بنسبة لن تتجاوز حاجز الـ15%.
وتوقع فى تصريحات خاصة لـ"المال"، لن أثر القرار لن يظهر بسرعة على مبيعات السوق، نظرًا إلى أن التطبيق لن يكون قبل 10 أشهر من الآن، خاصة مع استمرار حالة التراجع فى المبيعات التى يعانيها القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات قد تضررت خلال الفترة الماضية في السوق السعودية بسبب التباطؤ الاقتصادي، الناجم عن ضعف أسعار النفط، مما أدى إلى هبوط مبيعات مستوردى السيارات، خاصة الفاخرة والرياضية.
وأضاف الجبر أن ترقب السوق لزيادة أسعار الوقود قد ينشأ عنها توجه المستهلك السعودى للسيارات المزودة بمحركات أصغر، على حساب المحركات الكبيرة بهدف تقليل تكاليف التشغيل، مؤكداً أن زيادات الوقود لن تكون لها آثار كبيرة على مبيعات سوق السيارات، لاسيما أن المبيعات انكمشت لأقصى درجة -على حد تعبيره.
كما توقع الجبر أن تتراوح المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بنهاية العام الحالى، ما بين 500 ألف إلى 530 ألف سيارة، بتراجع قد تبلغ نسبته 25% عن مبيعات سوق السيارات السعودية خلال 2016.
وفى سياق متصل، أعلن موقع LMC أوتوموتيف لأبحاث أسواق السيارات على مستوى العالم، أن السماح للنساء بالقيادة قد يرفع مبيعات السيارات السعودية بنسبة بين 15 و20% سنويا.
وقالت شركة نيسان في تغريدة على موقع تويتر، مصحوبة بلوحة أرقام سيارة مكتوب عليها GRL 2018، نهنئ جميع النساء السعوديات اللاتي سيتمكن من القيادة الآن.
كما رحبت شركة BMW التي حققت سيارتها X5 أعلى مبيعات للمجموعة في الشرق الأوسط بالأمر الملكي، فيما ثمنت الصفحة الرسمية لفورد بمنطقة الشرق الأوسط القرار الملكى بالسماح للسيارات قائلةً "سيدات السعودية يستطعن القيادة".
السعودية
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