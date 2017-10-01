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70 مليون جنيه من المصري لتنمية الصادرات لمؤسسة التضامن

البنك المصرى لتنمية الصادرات
البنك المصرى لتنمية الصادرات
البنك المصرى لتنمية الصادرات



المال - خاص:

منح البنك المصري لتنمية الصادرات 70 مليون جنيه مصري، كتسهيل ائتماني لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر. 

وأشارت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى أن التسهيل يأتي تماشيا مع سياسة الدولة لدعم وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتمول مؤسسة التضامن، التى ترأس مجلس أمنائها، منى ذو الفقار، السيدات صاحبات المشروعات المتناهية الصغر، عن طريق منتج جماعي وأخر فردي في 7 محافظات، هي القاهرة ، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، بني سويف، والغربية، بمجموع 38 فرعا، ويتجاوز عدد المقترضات المستفيدات من نشاط المؤسسة 115 ألف سيدة، بإجمالي محفظة نشطة بقيمة ما يقرب من 213 مليون جنيه، حتى سبتمبر 2017، وتستهدف المؤسسة الوصول بنهاية 2020 إلى 250 ألف عميلة، بحجم محفظة نشطة مليار جنيه مصري. 

يسهم هذا التسهيل الائتماني في قيام المؤسسة بدورها في تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وأيضا تفعيل دور البنك المجتمعي، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي. 

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