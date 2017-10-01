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اقتصاد وأسواق
توقعات بتخطي سعر قنطار القطن حاجز 3500 جنيه
الأحد 01 أكتوبر 2017 04:14 م
القطن
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القطن
الصاوي أحمد
توقع حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، زيادة أسعار بيع القطن لتصل إلى 3500 جنيه للقنطار، نظرا لتقلص مساحات القطن لتصل إلى 220 ألف فدان فقط، وتحظي بطلب داخلي وخارجي .
وأكد أن الأسعار الحالية "مناسبة وجيدة " مؤكدًا أن سعر القنطار في الوجه القبلي 3000 جنيه، والبحري 3100 جنيه .
وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين لـ"المال"، أن أسعار بيع القطن في الوجهين القبلي والبحري "جيدة حاليا ومرضية للفلاحين" رغم إعلان وزارة الزراعة سعر ضمان متدني للقنطار يصل في الوجه البحري إلى 2300 جنيه، والقبلي 2100 جنيه للقنطار .
وحددت وزارة الزراعة سعر ضمان القطن الذي تلتزم الحكومة بالشراء به لكامل المحصول، حال تراجع السعر الحر عن ذلك المستوي، وحال ارتفاع الأسعار في السوق عن سعر الضمان يشتري به .
كان وزير الزراعة افتتح موسم حصاد القطن من الفيوم نهاية الشهر الماضي، وتستمر مرحلة التسويق للقطن الموسم الجاري من سبتمبر 2017 حتي أغسطس 2018 .
وأوضح فرج أن أسعار القطن ترتفع أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة، نظرا لقيام التجار بجمع المحصول من الفلاحين حاليا بأسعار لا تقل عن 3000 جنيه للقنطار .
وتستهدف وزارة الزراعة جمع 1.5 مليون قنطار قطن الموسم الجاري، وإنتاجية الفدان 7 قناطير، وزراعة 60 ألف فدان قطن إكثار الموسم الجاري، تكفي لزراعة 350 ألف فدان قطن الموسم المقبل، طبقا لما تعلنه بينات وزارة الزراعة .
محصول القطن
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